Matéria publicada em 15 de novembro de 2020, 23:20 horas

Prefeito foi reeleito com 21.424 votos

Barra do Piraí – Com 100% das urnas apuradas, o candidato pelo Republicanos, Mário Esteves, está reeleito em Barra do Piraí, com 21.424 votos, o que corresponde a 30,67 % dos votos válidos apurado.

Ao todo, foram validados 45.441 (90,08%), num total de 50.443 votos.