Mário Esteves lança projeto para controle e combate ao Aedes Aegypti nas escolas

Matéria publicada em 23 de junho de 2022, 18:10 horas

Barra do Piraí – A Secretaria de Saúde de Barra do Pirai lançou neste mês de junho o projeto “Nossa escola livre do Aedes aegypti: Stop arboviroses”. O objetivo é trabalhar com alunos da rede municipal de educação a importância do combate ao mosquito vetor da dengue, zika, chicungunya e febre amarela.

A equipe da Vigilância das Arboviroses está trabalhando desde o início do mês na escola municipalizada Nely Toledo Rocha – Ciep 144, no distrito da Califórnia, onde ministram palestras, realizam atividades lúdicas, rodas de conversas e oficinas de confecção de materiais educativos, como cartazes, máscaras, faixas para cabeça e crachás para professores e alunos, onde o tema é o controle às arboviroses.

— O controle vetorial do Aedes aegypti é essencial para a prevenção e interrupção da propagação das doenças transmitidas pelo mosquito. A adaptação e proliferação desse vetor em áreas urbanas, aliadas ao potencial de transmissão das arboviroses, vem causando grande impacto sanitário no Brasil — explica a diretora do Departamento de Vigilância em Saúde, Irinéia Sant”Anna Rosa.

Finalizando o trabalho desenvolvido pela equipe nesta unidade escolar, vai acontecer na próxima terça-feira, 28, uma grande caminhada com os alunos pelas ruas do entorno da escola para conscientizar a população local. O tema da caminhada será “Stop arboviroses” e terá início às 9 horas.

Para o prefeito Mario Esteves, a luta contra a proliferação do mosquito precisa partir de dentro das casas das famílias. “É muito importante trabalhar esses assuntos com as crianças, pois eles serão agentes de combate dentro das suas próprias casas”, disse o chefe do Executivo.