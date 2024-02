Mario Esteves no PMDB

A filiação do prefeito de Barra do Piraí, Mario Esteves, ao MDB, que será oficializada nesta sexta (2) às 17h30, no Royal Esporte Clube, marca um avanço na construção da aliança da legenda com o Partido Republicano.

***

Os dois partidos vão se unir para a disputa das eleições municipais de outubro, quando será escolhido o sucessor de Esteves.

***

O atual prefeito, em segundo mandato, não vai concorrer este ano e deve apoiar um integrante da coligação.

***

Durante o evento de filiação do prefeito ao MDB, também haverá filiação ao Partido Republicano.

Preparação

De acordo com Esteves, o encontro vai marcar “marcará o início de uma preparação intensa visando à construção da maior bancada legislativa da história de Barra do Piraí, com a participação de nove partidos em nossa coligação”.

Presenças

O secretário de Estado de Transportes, Washington Reis – que vai representar o governador Cláudio Castro – é esperado, além de outras lideranças partidárias como Waguinho de Belford Roxo e deputados estaduais e federais.

412mm

A Defesa Civil de Barra Mansa divulgou ontem (1°), o balanço de chuvas no mês de janeiro

Segundo o órgão, o acumulado foi de 412 milímetros; equipes mantêm constante monitoramento das áreas de risco e seguem comunicando a população pelos canais oficiais

Em equipe

A Defesa Civil de Barra Mansa destacou a importância do trabalho em conjunto, e ressaltou que o apoio da população é fundamental na prevenção de riscos. O coordenador do órgão, João Vitor Ramos, enfatizou a organização do trabalho das equipes.

Retomada

O deputado estadual Jari Oliveira retoma neste sábado (3) o projeto “Deputado na sua cidade”. Ele conversa com a população na Avenida Amaral Peixoto, no Centro de Volta Redonda, das 8 ao meio-dia.

Recomeçar

Mais 625 famílias de Angra dos Reis atingidas pelas chuvas que caíram no bairro Bracuí e Belém, em dezembro de 2023, vão receber o benefício na segunda fase de entrega do Cartão Recomeçar. As famílias serão contempladas pelo cartão de R$ 3 mil, seguindo critérios do Governo do Estado do Rio de Janeiro, que liberou a segunda listagem por ordem alfabética. Agora, receberão os nomes remanescentes da última listagem da letra E até a letra M.

Entrega

A entrega será na próxima segunda-feira (5), no Estádio Municipal Jair Toscano de Brito, no Balneário, a partir das 10h. Os nomes dos beneficiários podem ser conferidos na lista disponível em anexo. Vale lembrar que no dia da retirada as pessoas contempladas pelo benefício precisam levar cópia e original do RG, CPF e comprovante residência. Somente o titular poderá retirar o cartão, não sendo permitido entregar o benefício a terceiros.

Beneficiados

Na primeira fase de entrega, 481 famílias já receberam o Cartão Recomeçar. Todas as famílias cadastradas para receber o benefício vêm sendo acompanhadas pela Prefeitura de Angra dos Reis, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social e Promoção da Cidadania. O município é responsável pelo cadastramento e entrega dos cartões.

Quem tem direito

O benefício é destinado a famílias com renda de até meio salário-mínimo por pessoa ou que tenham renda total de até três salários-mínimos. Além disso, é preciso estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) e com o cadastro atualizado e regularizado, residir em Angra e, principalmente, ter tido a moradia diretamente atingida por enchentes, deslizamentos e desabamentos atestados pela Defesa Civil ou outro órgão municipal.

Como funciona

Cada família recebe um cartão magnético com o crédito que pode ser utilizado para comprar materiais de construção, móveis e eletrodomésticos. O Cartão Recomeçar será concedido uma única vez para o núcleo familiar, não sendo permitido que mais de uma pessoa da mesma família receba o benefício. Ele deverá ser utilizado em até seis meses a partir da data de recebimento. Passado o prazo, o cartão será bloqueado.