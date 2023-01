Barra do Piraí: Mario Esteves vistoria retirada de terra no bairro Ponte do Andrade - Diário do Vale

Barra do Piraí: Mario Esteves vistoria retirada de terra no bairro Ponte do Andrade

Matéria publicada em 24 de janeiro de 2023, 16:03 horas

Forte chuva provocou uma queda de barreira em Barra do Piraí, na RJ-145



Barra do Piraí – O prefeito Mario Esteves vistoriou na tarde desta terça-feira (24), a ação dos agentes do Departamento de Estradas e Rodagens (DER), que estão retirando o montante de terra que deslizou sobre a RJ 145, na altura do bairro Ponte do Andrade, no domingo (22) e na segunda (23). O chefe do Executivo acredita que, após a assinatura do Decreto Municipal nº 440, estabelecendo Estado de Emergência, os serviços poderão ser executados mais rapidamente.

“Não arriscaria um tempo total, mas, como decretamos Estado de Emergência, será possível contratar uma empresa para fazer o paliativo e até mesmo uma obra para amenizar um problema antigo. Apesar de ser de jurisprudência do Governo do Estado, já determinamos que as secretarias municipais estejam envolvidas em todos os procedimentos, não somente neste local, mas em todos os bairros atingidos, sobretudo, pelas cheias dos rios Paraíba e Piraí”, aponta Mario.

Quanto aos serviços emergenciais, Mario Esteves – que estava acompanhado por profissionais do DER – disse que tem contado com o apoio do governador Cláudio Castro no tocante aos trabalhos diretos. Da parte municipal, segundo o prefeito, as secretarias e o Gabinete de Crise estão totalmente envolvidos nos problemas recorrentes das chuvas intensas nesta época do ano.

“Já foi pedido pela Defesa Civil que as famílias das casas da localidade deixem suas residências para evitar maiores problemas. Hoje temos problemas materiais e desejamos que nenhuma vida se perca. Além disso, a Assistência Social, os Serviços Públicos e os agentes da Guarda Municipal também têm sido fundamentais para atender os apelos da população”, completa o chefe do Executivo.