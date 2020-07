Martha Rocha, 1ª Miss Brasil, morre aos 83 anos em Niterói, no Rio de Janeiro

Matéria publicada em 5 de julho de 2020, 16:36 horas

Ex-modelo nasceu em Salvador na Bahia, mas morou em Volta Redonda por anos

Estado do Rio- A primeira Miss Brasil, Maria Martha Hacker Rocha, morreu aos 83 anos, na tarde de sábado, dia 04, em Niterói, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. De acordo com as primeiras informações, Martha morreu em consequência de um infarto do miocárdio, com parada respiratória.

Embora tenha sido socorrida por um médico e encaminhada de ambulância para um hospital, não chegou à tempo. O corpo de Martha Rocha foi enterrado neste domingo, dia 05, no Cemitério Santíssimo.

A ex-modelo deixa três filhos. Martha Rocha era baiana, mas morou em Volta Redonda por anos. Ela foi eleita Miss Brasil em 1954, no Hotel Quintandinha, em Petrópolis, na Região Serrana do Rio, quando o concurso começou a ser realizado oficialmente. Naquele mesmo ano, ela ainda ganhou o segundo lugar no Miss Universo, nos Estados Unidos.