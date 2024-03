Máscaras para evento ‘Noite D’Elas’ são produzidas pela Apadefi-VR

Volta Redonda – Na segunda edição do ‘Noite D’Elas’, promovido pela Câmara de Dirigentes Lojistas de Volta Redonda (CDL-VR), as convidadas vão ganhar um acessório bem especial. Serão distribuídas máscaras que estão sendo produzidas pelas mãos de assistidos pelo Projeto Integrar, da Associação de Pais e Amigos dos Deficientes (Apadefi).

A proposta dos organizadores é promover um momento descontraído inspirado nos bailes de máscaras. Além das palestras com as influenciadoras Karol Babadeira e Gabi Lopes, a noite em homenagem ao Dia Internacional da Mulher promete ainda algumas surpresas.

O evento acontece nesta quinta-feira (7), no Teatro Maestro Franklin, que fica no Colégio Getúlio Vargas, no bairro Laranjal. A expectativa é que cerca de mil empreendedoras compareçam ao encontro.

O ‘Noite D’Elas’ foi criado pela CDL- VR em 2023. Este ano, porém, juntam-se à realização a Associação Comercial, Industrial e Agropastoril (Aciap-VR), Sebrae, Sicomércio- VR, Conselho de Mulheres Empreendedoras (CMEC), prefeitura de Volta Redonda e Facerj (Federação das Associações Comerciais do Rio de Janeiro).

As inscrições, que esgotaram nos primeiros dias de divulgação, foram destinadas a empresárias associadas a CDL, Sicomércio, Aciap e clientes Sebrae, e foram feitas pel9 Sympla, com retirada das pulseiras nessas entidades.

