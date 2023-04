Materiais para pesca irregular são apreendidos em Barra do Piraí

Matéria publicada em 16 de abril de 2023, 17:52 horas

Tarrafas, redes, drogas e peixes nativos foram encontrados em rancho às margens do Rio Paraíba do Sul

Barra do Piraí – Policiais da 2ª Unidade de Polícia Ambiental (Upam), com apoio da Guarda Municipal de Barra do Piraí, apreenderam farto material usado para a prática de pesca irregular no Rio Paraíba do Sul, em Barra do Piraí, neste domingo (16). Após denúncia, os agentes foram até um rancho, às margens do rio, e encontraram materiais para a pesca, drogas e peixes, mas ninguém foi preso.

Segundo informações apuradas pelo DIÁRIO DO VALE, os suspeitos praticavam a pesca irregular e armazenavam os peixes, num rancho na ilha, para que fossem vendidos posteriormente. Ao chegarem no rancho, um homem percebeu a aproximação dos policiais e conseguiu fugir. No local, foram encontradas quatro tarrafas, 10 redes de 100 metros, 46 redes de cinco metros, sete cartuchos deflagrados calibre 28, cerca de 100 gramas de maconha e quase 10 kg de peixe nativo, que encontravam dentro de uma geladeira.

Os agentes da 2ª Upam fizeram registro fotográfico e recolheram todo o material aprendido. O caso foi registrado na 88ª DP, em Barra do Piraí.