Matheus Gattás é o novo presidente da ACIAP-BM

Matéria publicada em 14 de abril de 2021, 16:10 horas

Barra Mansa – Durante Assembleia Geral realizada na sede da ACIAP-BM, no Centro de Barra Mansa, no Centro, foi eleita a nova diretoria. Matheus Gattás Alves da Silva assumirá a presidência no lugar de Bruno Paciello Sobrinho. O novo líder da entidade atuará no cargo a partir do próximo dia 1° de Maio. Matheus permanecerá na presidência até 2023.

– Aprendi muito com o Bruno; principalmente a conciliar as coisas e a ouvir todos os lados. O momento que vivemos não é o mais difícil da Casa, mas sim de nossos associados por conta do coronavírus. Por isso, nós, como instituição, tentamos fazer com que os setores consigam respirar mais aliviados. A pandemia não é algo bom, mas tentamos nesse momento perceber uma oxigenação e necessidade de renovação para todos. Foram e serão meses de muito trabalho em prol da nossa sociedade. Isso que aprendi e é dessa forma que a ACIAP-BM vai continuar a se posicionar – declarou Matheus Gattás.

O novo presidente comentou sobre as dificuldades de estar a frente da entidade durante o período da pandemia da Covid-19.

– Cresci dentro da ACIAP-BM, vendo e ouvindo histórias de meu pai e do meu avô, que foram presidentes da Casa. Sei que nosso trabalho é difícil, mas acredito que temos condições de colher bons frutos. Vamos ajudar e fazer a cidade crescer; contribuir para que as empresas se reergam depois de passar por esses anos tão nebulosos – destacou.

Bruno Paciello reforçou a importância de Matheus para a Casa, que foi vice-presidente Comercial durante sua gestão. Ele também lembrou de algumas ações ao longo de seu mandato, como a construção da nova sede da ACIAP-BM, e agradeceu o apoio dos diretores e dos conselheiros da Associação.

– Realmente foram anos bem desafiadores e a pandemia permitiu que aprendêssemos muito também. Foram muitas ações que puderam acontecer com o apoio de todos os diretores e conselheiros. Logo no início de nosso mandato aconteceu uma enchente catastrófica em Barra Mansa e promovemos uma ação social para ajudar moradores do bairro Siderlândia. Também trabalhamos pela volta da Expo Girolando, que recolocou nossa cidade no roteiro nacional de eventos do setor. Pleiteamos a instalação de um entreposto de grãos no município. Algo pioneiro em nossa gestão foi o Festival Gastronômico. A ACIAP-BM também foi referência para a população durante a Cantata de Natal – detalhou Bruno; acrescentando:

– Olhando para a nova diretoria sendo composta, sinto muito orgulho porque são pessoas capacitadas que me dão a certeza de que desempenharão um excelente trabalho, mesmo diante dessa pandemia que devastou o mundo inteiro – concluiu.

Diretoria Executiva

Matheus Gattás (presidente); Flávio Lourenço Brandão (1º vice-presidente); Fernanda de Almeida Moisés (2ª vice-presidente); José Gentil (1º secretário); Manoel Duarte (2° secretário); Shallon Nardelli (1º tesoureiro); Gabriel Amorim Camargo (2º tesoureiro); Tadeu D’Arc Rímulo (vice-presidente Comercial); Rodrigo Marins de Araújo (vice-presidente Industrial); Gustavo Ramos de Souza (vice-presidente Agropastoril); Vitor Hugo Rabelo Macedo (vice-presidente Prest. Serviços); Ricardo Machado Abreu (diretor Tributário e Fiscal); Carlos Magno Gomes Araújo (diretor de Patrimônio); Jade Corrêa Silva (diretora Social); Roberto Wagner de Souza (diretor de Associados).

Diretores Suplentes: Fábio Marassi Barros, João Paulo Ferreira Breves, Alexandre Cosendey Rezende, José Vicente de Paiva Panaino e Thiago Ramos Ferraz.