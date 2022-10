Matheus Gonche disputa a Copa do Mundo de Natação em Toronto

Matéria publicada em 26 de outubro de 2022, 14:43 horas

Competição será realizada a partir de sexta-feira (28) na cidade canadense, com grandes nomes da natação mundial

Toronto/Resende – O nadador olímpico Matheus Gonche embarcou na segunda-feira (24) para Toronto (CAN), onde participará da segunda etapa da Copa do Mundo de Natação da FINA (Federação Internacional de Natação). O torneio será realizado em piscina curta, de 25 metros, e reunirá grandes nomes da natação mundial.

O nadador de Resende começa sua participação na sexta-feira (28) com a prova que o colocou nos Jogos Olímpicos de Tóquio: os 100 metros borboleta. No dia seguinte, ele nada os 200 metros borboleta e, no domingo (30), compete nos 50m borboleta e nos 200m livre.

Na semana seguinte, Gonche disputará a terceira etapa da Copa do Mundo, em Indianápolis, nos Estados Unidos. Ele terá pela frente as mesmas provas do evento canadense.

”Estou empolgado com a minha ida à duas etapas da Copa do Mundo da FINA. Com certeza a experiência de competir em alto nível nos deixa preparados para as próximas competições e objetivos. Meu foco é dar o meu melhor tanto em Toronto quanto em Indianápolis e melhorar meus tempos. Treinei para isso!”, disse Matheus Gonche.

O brasileiro encerrou, no início do mês, sua participação nos Jogos Sul-Americanos 2022. No evento continental disputado em Assunção, no Paraguai, o atleta faturou a medalha de ouro nos 100 m borboleta e no revezamento 4×100 m medley, além da prata nos 200 m borboleta.