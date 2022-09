Matheus Gonche disputa os Jogos Sul-Americanos de Assunção 2022

Matéria publicada em 30 de setembro de 2022, 18:09 horas

Competição na capital paraguaia terá início neste sábado e vai até o dia 15 de outubro

Paraguai/Resende – O nadador olímpico Matheus Gonche começa na próxima segunda-feira (3) sua participação nos Jogos Sul-Americanos de Assunção, no Paraguai. O atleta de Resende compete no segundo dia, na prova dos 50m borboleta, e também integra o revezamento 4x100m medley masculino do Brasil. Na terça-feira (4), ele disputa os 100m borboleta e, na quarta (5), nada os 200m borboleta.

A competição quadrienal acontece desde 1978 e contará com 15 países, sendo 12 da América do Sul e três da América Central, em 53 esportes. Entre as nações participantes, estão Argentina, Aruba, Bolívia, Chile, Colômbia, Curaçao, Equador, Guiana, Panamá, Paraguai, Peru, Suriname, Uruguai e Venezuela, além do Brasil.

“Estou empolgado com a participação nos Jogos Sul-Americanos. É uma competição tradicional e, com certeza, estou preparado para dar o meu melhor. Fiz os últimos ajustes em todas as provas e quero representar o Brasil da melhor forma possível”, declarou Gonche.

O Brasil deve levar 464 atletas a Assunção. Além de Matheus, também destacam-se os campeões olímpicos Ana Marcela Cunha (maratona aquática), Isaquias Queiroz (canoagem velocidade) e Arthur Zanetti (ginástica artística). A Cerimônia de Abertura acontece neste sábado, no Estádio Defensores Del Chaco. O evento vai até 15 de outubro.

Matheus Gonche conquistou no dia 15 de setembro duas medalhas de prata no Campeonato Brasileiro Absoluto de Natação. A primeira veio nos 200m borboleta. Depois, na última prova do dia, ele ajudou a equipe do SESI-SP a conquistar o segundo lugar no revezamento 4×100 medley misto, ao lado de Julia Goes, Vinícius Assunção e Etiene Medeiros (3min42s35).