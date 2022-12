Matheus Gonche é eleito o melhor nadador masculino do Sesi-SP em 2022 - Diário do Vale

Matheus Gonche é eleito o melhor nadador masculino do Sesi-SP em 2022

Matéria publicada em 12 de dezembro de 2022, 12:30 horas

Premiação foi realizada na sede do Sesi, em São José dos Campos (SP)

O nadador olímpico Matheus Gonche foi eleito o melhor nadador masculino do Sesi-SP em 2022, durante o Prêmio Melhores do Ano – Pedagogia do Exemplo, em São José dos Campos, nesta quinta-feira (08).

A premiação reconheceu os melhores atletas do clube em uma cerimônia fechada aos atletas, dirigentes e comissões técnicas.

“Foi uma surpresa. Não esperava, não sabia que teria premiação. Tivemos contato com todos os atletas do Sesi de alto rendimento. Foi muito legal. A premiação reconheceu os melhores atletas de cada esporte, e nossos parceiros de treino que estavam lá também”, disse Matheus Gonche.

“O evento foi muito bonito, muito bem organizado, eu só tenho agradecer ao Sesi por tudo, pelo evento e por dar essa oportunidade para a gente de construir nossos sonhos. Com certeza temos que reconhecer eles também”, completou o atleta de 23 anos.

Natural de Resende, no Rio de Janeiro, Matheus participou na última semana pela primeira vez do U.S Open, que foi realizado em piscina longa, de 50 metros.

Em 2022, Matheus dominou as provas de borboleta no Troféu Brasil de Natação, vencendo os 100 m borboleta e os 200m borboleta, e se sagrou novamente campeão brasileiro.

Com o desempenho, ele conseguiu a vaga para seu seu primeiro Campeonato Mundial Absoluto da FINA – Federação Internacional de Natação em 2022, em Budapeste, na Hungria. No Mundial, Gonche nadou três provas: 100m borboleta, 200m borboleta e fez parte do revezamento 4x100m medley masculino brasileiro.

Matheus nadou também duas etapas da Copa do Mundo de Natação da FINA (Federação Internacional de Natação). O nadador participou de duas etapas da competição, a primeira aconteceu em Toronto, no Canadá, em que chegou à final dos 200 metros borboleta, e a segunda em Indianápolis, nos Estados Unidos.

Este ano, Gonche participou ainda dos Jogos Sul-Americanos de 2022. No evento continental disputado em Assunção, no Paraguai, ele faturou a medalha de ouro nos 100m borboleta e no revezamento 4x100m medley, além da prata nos 200m borboleta.