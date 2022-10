Matheus Gonche fecha Jogos Sul-Americanos com três medalhas

Matéria publicada em 6 de outubro de 2022, 16:52 horas

Resende – O nadador Matheus Gonche encerrou sua participação nos Jogos Sul-Americanos 2022 com mais uma medalha. No evento continental disputado em Assunção, no Paraguai, o atleta de Resende foi medalha de prata na prova dos 200 m borboleta após disputa acirrada com o campeão, o também brasileiro Leonardo de Deus.

O jovem de 23 anos foi superado praticamente na batida de mão pelo companheiro de seleção brasileira. Leonardo de Deus fez 1min57s17 e Matheus Gonche 1min57s28. O bronze ficou com o colombiano David Gonzales com 2min1s23.

A prata nos 200 m borboleta foi a terceira medalha de Matheus Gonche nos Jogos Sul-Americanos. Na terça-feira (4), o atleta do Sesi-SP foi ouro nos 100 m borboleta, prova em que disputou Tóquio 2020. Um dia antes, o brasileiro integrou a equipe nacional campeã do revezamento 4×100 m medley nadando seu estilo favorito.

– Sensação de dever cumprido! É um orgulho defender as cores do meu país e ouvir o hino nacional no pódio. Na última prova foi um duelo especial com o Leo de Deus, um atleta que sempre busquei como referência. As séries foram bem cansativas, mas no final tudo valeu a pena – disse Matheus Gonche.

O atleta Matheus Gonche ajudou o Brasil a ganhar o quadro geral de medalhas na natação dos Jogos Sul-Americanos com 58 pódios, sendo 34 de ouro, 16 de prata e 8 de bronze.