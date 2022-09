Matheus Gonche participa do Troféu José Finkel em Recife

Matéria publicada em 15 de setembro de 2022, 18:35 horas

Recife/Resende – O nadador Matheus Gonche, atleta olímpico, está participando desde terça-feira (13) do Campeonato Brasileiro Absoluto de Natação – Troféu José Finkel 2022, que vai até sábado (17) no Complexo Aquático Santos Dumont, em Recife (PE). O evento vale vaga no Mundial de Natação de piscina curta de Melbourne, na Austrália de 13 a 18 de dezembro.

Gonche, natural de Resende, nada todos os dias da competição, que começou na terça-feira (13) com a prova dos 100 metros borboleta. Ele ainda nada os 50m e 200m borboleta e os 200m livre, além das provas de revezamento com o SESI SP.

Os índices estabelecidos pela CBDA têm como base o 5º tempo de cada respectiva prova no último Campeonato Mundial de Natação, realizado em Doha, no Catar, em 2021. Os índices, como de costume, só poderão ser obtidos em finais A da competição determinada pela CBDA.

– Os índices para o Mundial de curta estão bem difíceis, mas não impossíveis de conquistar. Me surpreendi com os meus tempos e sei que posso dar o meu melhor para representar o Brasil mais uma vez em um campeonato internacional de ponta – completou Matheus Gonche.

Depois do Finkel, o representante do Sesi-SP terá duas etapas da Copa do Mundo de Natação. De 28 a 30 de outubro em Toronto, no Canadá, e de 3 a 5 de novembro em Indianápolis, Estados Unidos.

“Estamos buscando algumas especificidades de provas com piscina curta, para tentar pegar esse índice do Mundial. Fiz bastante trabalho de fundamentos, acabou que meu treino não mudou tanto assim, não tem muito segredo, estou com a cabeça boa, pensando positivo”, declarou Gonche.

As provas de eliminação têm início às 9h30, e as finais serão disputadas a partir das 18h30, com transmissão ao vivo no SporTV, Canal Olímpico do Brasil e TV CBDA.

O nadador do Sesi-SP conquistou cinco medalhas no mês passado no Campeonato Paulista Júnior e Sênior de Natação de Inverno – Troféu Salvador Granieri Sobrinho, realizado em Santos (SP), também em piscina de 25 metros, com direito a dois recordes de campeonato em provas individuais e mais três pódios em revezamentos.

Sobre Matheus Gonche

Especialista no nado borboleta, Matheus Gonche acumula grandes resultados nas categorias de base da natação. Ele é apoiado pela On Board Sports e Kpaloa. O atleta, natural de Resende, foi eneacampeão brasileiro (nove vezes) nos 200 metros borboleta, sua prova principal, e octacampeão (oito vezes campeão) dos 100 metros borboleta nas categorias de base da natação.

Ele estreou em seus primeiros Jogos Olímpicos na Olimpíada do Japão na manhã do dia 29 de julho, no Centro Aquático de Tóquio. Aos 22 anos, Gonche nadou as eliminatórias dos 100 metros borboleta e fez o tempo de 53s02 na quarta bateria das eliminatórias, passando os primeiros 50 metros com 24s73.

Na seletiva olímpica, realizada em abril de 2021, Gonche nadou a prova dos 100 metros borboleta em 51s94, abaixo do índice de 51s96, e conquistou a vaga. O nadador foi o único da equipe paulista confirmado em provas individuais.