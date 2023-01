Matrículas: unidades de ensino de Barra do Piraí abrem às terças e quintas - Diário do Vale

Matéria publicada em 4 de janeiro de 2023, 16:43 horas

Barra do Piraí – Mesmo no recesso escolar, que seguirá até o início de fevereiro, todas as unidades municipais de ensino de Barra do Piraí estarão abertas para tirar dúvidas ou realizar matrículas. O funcionamento em janeiro será nas terças e quintas-feiras, das 8h às 16h.

– A comunidade escolar acolheu com carinho diversos alunos e, com isso, muitos pais ou responsáveis estão procurando as escolas para esclarecer dúvidas ou entregar documentação faltante para matrículas – explica o secretário interino de Educação, Wanderson Barbosa.

Segundo o prefeito de Barra do Piraí, Mario Esteves, o grupo da Educação propôs um rodízio entre a equipe diretiva de cada escola para suprir a necessidade de cada comunidade escolar. Além disso, também parabenizou a atuação de todos na busca de uma educação de qualidade.

– Toda a comunidade é avisada e informada para auxiliar as pessoas que recorrem às escolas para tratar sobre documentos ou para tirar dúvidas. Foi determinado que cada unidade veja isso com rigor. Desejamos ter as crianças dentro de sala de aula; lugar de criança é na escola. Teremos um 2023 de muita luta contra a evasão escolar, e, para isso, vamos contar com os responsáveis e com a equipe de cada escola – acredita o chefe do Executivo.