Mauá Beer Festival: Visconde de Mauá realiza mais uma edição do evento no feriado de Corpus Christi

Visconde de Mauá- Os amantes de cerveja artesanal já podem se preparar. A abertura da 5º edição Festival de Cervejas Artesanais de Visconde de Mauá, o Mauá Beer Festival, está marcada para o dia 30 de maio, feriado de Corpos Christi. A programação vai até domingo (2), no Campo de Futebol do Lote 10.

Durante o evento, os visitantes terão a oportunidade de degustar uma ampla variedade de chopes e cervejas especiais, acompanhadas por música ao vivo, gastronomia diferenciada, feira de artesanato, flash tattoos e muito mais. O evento também será pet friendly, permitindo que os participantes desfrutem da companhia de seus animais de estimação.

“O Mauá Beer Festival se consolidou como um evento de destaque na agenda oficial de Visconde de Mauá, agora reconhecido e apoiado pela prefeitura de Resende. Estamos entusiasmados em continuar promovendo a cultura cervejeira e proporcionando momentos memoráveis aos participantes”, enfatizou Paulo Motta, idealizador e promotor do evento.

Na edição anterior, em 2023, o Mauá Beer Festival introduziu mudanças significativas em seu formato, agora realizado no Campo de Futebol do Lote 10, conhecido por sediar a tradicional Festa no Pinhão, o que oferece aos participante um ambiente ainda mais acolhedor e atraente.

Com entrada gratuita, o Mauá Beer Festival contará ainda com a participação de restaurantes com comidas diversas e cervejarias artesanais da região. Para consumir as cervejas durante o festival, os visitantes poderão adquirir o eco copo oficial do evento, disponível para venda no local e na Cervejaria Vale do Pavão. Copos de edições anteriores não serão aceitos como entrada.

Cervejarias

Para esta edição, já estão confirmadas as Cervejarias Visconde de Mauá e Rio Preto, de Visconde de Mauá; as Cervejarias Hays e Paranoide, de Volta Redonda; as Cervejarias Ograner e Beer Rock, de Resende; a Cerveja Rio Preto, de Rio Preto-MG; a Cervejaria Ferdinander, do Rio de Janeiro; a Cervejaria Trevisan, de Penedo e ainda a Cervejaria Elbers Bier, da Serrinha do Alambari.