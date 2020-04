Mauro Gonçalves, secretário de Paracambi, morre com sintomas de coronavírus, em Volta Redonda

Matéria publicada em 22 de abril de 2020, 07:28 horas

Secretário realizou teste rápido que confirmou a doença, mas falta a contraprova que será divulgada pelo Lacen

Volta Redonda e Paracambi – O secretário de Assistência Social de Paracambi, Mauro dos Reis Gonçalves, morreu com sintomas do novo coronavírus, na terça-feira (21), no Hospital Regional Zilda Arns, em Volta Redonda.

A prefeitura de Paracambi divulgou uma nota, explicando que o secretário estava se sentindo mal há dias e que procurou um hospital municipal, apresentando os sintomas da Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, então realizou exames de tomografia e laboratoriais.

Quando os sintomas se agravaram, realizou um teste rápido que confirmou a doença, mas ainda falta uma contraprova para assegurar que ele tinha Covid-19 ou não. Mauro foi transferido para UTI (Unidade de Terapia Intensiva) em Volta Redonda, mas não resistiu.

– É com grande pesar que comunicamos que perdemos um amigo e um excelente profissional Mauro Reis. Mauro assumiu recentemente a Secretaria de Assistência Social e estava cuidando com toda a dedicação da distribuição de cestas básicas e ajuda as famílias mais necessitadas de nossa cidade. A Prefeitura de Paracambi lamenta esta perda irreparável e se põe à disposição para sua família neste momento tão difícil. Mauro era um amigo muito querido por todos nós e que será sempre lembrado em nossos corações – comunicou a prefeitura Lucimar Cristina, em nota.