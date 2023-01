Maus-tratos a animais lideram denúncias à Secretaria de Meio Ambiente de BM - Diário do Vale

Matéria publicada em 4 de janeiro de 2023, 07:22 horas

Resgate e queima de resíduos também estão entre as ocorrências mais registradas em 2022 pelo setor

Barra Mansa – A maior parte das ações realizadas pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Barra Mansa, no ano de 2022, está relacionada a maus-tratos a animais. De acordo com balanço divulgado pela Pasta nesta terça-feira (3), foram 555 registros deste tipo. Em seguida, resgate de animais, com 142 ocorrências, e queima de resíduos, com 103 notificações no período.

Os dados apresentados incluem ainda: poluição atmosférica (81); descarte irregular de resíduos (91); verificação de denúncias de empreendimentos sem a devida licença ambiental (76); supressão (retirada) de vegetação (53); aves em cativeiro (60); movimentação irregular de solo (33) e intervenção em Área de Preservação Ambiental (5).

O secretário de Meio Ambiente, Vinícius Azevedo, ressalta que os números refletem os trabalhos desenvolvidos em parceria com a população, já que muitas ações são planejadas a partir das denúncias feitas pelos moradores.

– As equipes mantêm uma rotina de atuação que abrange desde a fiscalização das áreas com maiores registros de crimes ambientais, até o acolhimento e verificação das denúncias. Durante as operações, nosso objetivo principal é proteger o meio ambiente, preservando os rios e mananciais, o solo, a vegetação e coibindo os maus-tratos animais e a criação de aves em cativeiro – enumerou o Vinícius.

Ele também pontuou sobre os licenciamentos ambientais efetuados pela Pasta.

– O procedimento trata das condicionantes para que o empreendimento possa ser realizado no município, com segurança, possibilitando o desenvolvimento socioeconômico com um ambiente ecologicamente equilibrado – acrescentou o secretário.

Ao longo de 2022, a Secretaria levou às escolas educação ambiental, estimulou o plantio de espécies nativas da Mata Atlântica, alcançando a marca de 10 mil mudas doadas e plantadas nas áreas urbana e rural do município.

Desinformação pode resultar em crimes ambientais

Para o gerente de Fiscalização da Secretaria, Felipe Rodrigues, um dos grandes problemas que envolvem a situação de crimes ambientais está relacionado à desinformação.

– Infelizmente, as pessoas decidem algumas ações, como movimentação de solo e queima de resíduos, sem consultar a Secretaria. Por isso, incorre em infrações passíveis de multa e registros na Delegacia de Polícia. A ausência de fiscalização no município Barra Mansa ao longo de décadas possibilitou a construção de inúmeras residências praticamente na calha do Rio Barra Mansa. Com o passar dos anos, o leito foi assoreado e recebeu uma quantidade expressiva de resíduos, o que favorece o transbordo do rio no período das chuvas – explicou.

A queima de pastagens e resíduos causa um grande impacto no ecossistema, já que provoca a morte de animais, eliminam exemplares da fauna local e trazem grandes prejuízos para a biodiversidade. O calor provocado pelo fogo também altera as características físicas e químicas do solo, elimina os microrganismos responsáveis pela transformação e decomposição da matéria orgânica e pela ciclagem de nutrientes no solo, diminuindo a atividade biológica.

– Essas informações precisam chegar até o cidadão visando à transformação de hábitos e a formação de uma nova cultura que tenha como objetivo à proteção ao meio ambiente – concluiu.

Denúncias

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente funciona no 4º andar da Prefeitura de Barra Mansa – Rua Luis Ponce, n° 263, no Centro. O horário de funcionamento é das 8h às 17h. Contatos com o setor para consultas, orientações ou denúncias também podem ser feitos pelo telefone: (24) 2106-3408.