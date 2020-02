Maycon Abrantes e Márcia Cury deixam governo Samuca

Matéria publicada em 6 de fevereiro de 2020, 15:01 horas

Volta Redonda- O vice-prefeito Maycon Abrantes pediu exoneração da direção da Cohab (Companhia de Habitação de Volta Redonda) nesta quinta-feira e anunciou o rompimento com o governo municipal. Márcia Cury também deixou o governo Samuca Silva. Ela foi demitida da OS que administra o Hospital São João Batista.

Maycon Abrantes criticou o governo por meio de uma rede social.

– Hoje protocolei meu pedido de exoneração da Cohab e a partir de agora exercerei meu mandato de vice-prefeito de forma independente. Após diversas tentativas de conversar sobre os problemas e a forma do prefeito governar, que estava sempre indo contra o discurso que nos fez vencer as eleições, nada mudou. Diante disso nossa relação foi se desgastando e não consegui ter o respeito que buscava para com a população e a cidade. Dessa forma continuarei defendendo os interesses da população e buscando as melhorias que nossa cidade precisa, como vice-prefeito – disse Maycon, em sua rede social.

O prefeito está em São Paulo, em agenda ligada ao desenvolvimento econômico da cidade, afirmou que espera poder continuar contando com Maycon Abrantes.