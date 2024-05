MDB debate políticas públicas para Itatiaia

Itatiaia – O MDB de Itatiaia promoveu na noite de quarta-feira (15) um encontro no espaço Recanto Azul, na Vila Paraíso, para discutir políticas públicas municipais. Mais de mil pessoas estiveram presentes, incluindo vereadores, secretários municipais e líderes regionais, como o vereador de Porto Real, Fernando Beleza, representando o prefeito Alexandre Serfiotis.

O secretário estadual de Transporte e presidente Estadual do MDB, Washington Reis, participou por videoconferência, elogiando as políticas recentemente implementadas em Itatiaia e o crescimento do partido. O presidente do MDB local, prefeito Irineu Nogueira, disse estar satisfeito com o evento e destacou a importância de debater políticas públicas. “Fico feliz e ver tantas pessoas do bem juntas para debater políticas públicas para Itatiaia”, comentou, reforçando sua disposição em seguir trabalhando em prol do desenvolvimento do município.