MDB e Republicanos iniciam série de capacitações com pré-candidatos em Pinheiral

Pinheiral – Teve início na noite desta quarta-feira (15) uma série de capacitações que serão realizadas pelos partidos MDB (Movimento Democrático Brasileiro) e Republicanos, com vistas ao processo eleitoral deste ano em Pinheiral. O primeiro encontro aconteceu na sede da Fazenda Sobradinho e contou com a presença do pré-candidato a prefeito, Guto Nader, da vice, Andreya Lemos e de pré-candidatos a vereador dos dois partidos.

A série de encontros, denominada de ‘Construção Democrática’, têm por objetivo a formação de lideranças partidárias e preparar os eventuais pré-candidatos dos partidos para enfrentarem o processo eleitoral, com orientações nas áreas jurídica, legislativa, contábil e de comunicação.

“Acima de tudo, participar de um processo eleitoral como candidato é algo de extrema responsabilidade. O mínimo que a população espera é ter candidatos preparados, e não aventureiros de plantão. A pessoa que se dispõe a ser candidata precisa ter noções básicas de como se portar diante do público, conhecer como funciona uma casa legislativa ou mesmo a própria máquina administrativa da prefeitura, além de saber o que se deve ou não fazer quanto a propaganda eleitoral, para fazer uma campanha limpa”,,destacou o presidente do MDB Pinheiral e pré-candidato a prefeito, Guto Nader.

De acordo com ele, as capacitações são baseadas em orientações das Fundações Ulysses Guimarães e Republicana Brasileira, braços instituições político-culturais mantidas pelo MDB e Republicanos respectivamente.

“A correta formação da liderança, dentro dos princípios defendidos pelo partido, é uma prioridade nossa. O pontapé inicial foi dado e realizaremos outros encontros como esse para fortalecer ainda mais nossos pré-candidatos. O Republicanos de Pinheiral está focado em pegar todos esses verdadeiros talentos da política que nós temos, lapidá-los e deixá-los prontos para o processo eleitoral”, salientou Marcos Rangel Martins de Aguiar, presidente do Republicanos.

Já para a Dra. Andreya Lemos, a Teka, pré-candidata a vice-prefeita pelo Republicanos, esse ciclo de capacitações demonstra a preocupação dos dois partidos em elevar o nível da atuação política em Pinheiral.

“O fato desses dois partidos se juntarem para construir essa jornada de conhecimento é uma demonstração clara de respeito ao processo eleitoral e aos próprios eleitores. Para os pré-candidatos e as novas lideranças que participarão desses encontros, trata-se de uma janela enorme de oportunidades que se abre”, completou Andreya.

O primeiro encontro contou com uma apresentação sobre comunicação com as participações do comunicador Rafael Moura e do produtor audiovisual George Luiz Tidi.