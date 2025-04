“Me leva pra casa”: campanha lota praça e 16 pets são adotados em Barra do Piraí

A segunda edição da campanha de adoção “Me Leva pra Casa” lotou a praça Nilo Peçanha na última quarta-feira (09), em Barra do Piraí. Desenvolvida pela Superintendência do Bem-Estar Animal do município, a ação ocorreu das 10h00 às 15h00 e reuniu vários protetores e tutores a favor da causa. Como resultado da iniciativa, 16 animais foram adotados e puderam ter um novo lar.

A prefeita de Barra do Piraí, Katia Miki, enalteceu a iniciativa e destacou que a causa animal é uma das prioridades para o governo.

“Foi um evento maravilhoso. Mais uma excelente iniciativa do Bem-Estar Animal e dos protetores do nosso município. A causa animal é uma prioridade para nós, e é gratificante saber que temos o deputado federal, Marcelo Queiroz, um dos maiores representantes dessa luta no país, ao nosso lado trazendo diversos projetos para Barra do Piraí”, declarou Katia.

Nesta edição do evento, os pets disponíveis para a adoção foram aqueles resgatados por protetores e que se encontravam em um lar temporário. Além de reduzir a população de cães e gatos em situação de rua, a campanha tem o objetivo de oferecer uma nova chance para esses animais encontrarem um tutor carinhoso e responsável que oferecerá um lar cheio de amor.

A superintendente do Bem-Estar Animal, Luciene Maria, destacou o resultado positivo da campanha e agradeceu a todos os envolvidos pelo auxílio na realização desse evento.

“Surpreendente o resultado da segunda edição da Campanha de Adoção ‘Me Leva Para Casa!’ Foram 16 animais adotados! Agradeço a participação dos protetores que resgataram, castraram e ofereceram lar temporário para estes animais. Gratidão a todos envolvidos nessa linda iniciativa. Essa é uma forma de minimizar a população de cães e gatos em situação de rua, e também oferecer uma oportunidade de eles encontrarem o aconchego de uma família”, apontou Luciene.

Muitos desses pets saíram de situações de maus-tratos, o que coloca uma luz sobre esse tema tão importante para a causa animal. Sob o nome de “Abril Laranja”, este mês marca um período de conscientização contra a crueldade aos animais. Esse crime pode resultar numa pena de até cinco anos de reclusão, além de multa.

“Maltratar animais é crime no Brasil, conforme a Lei nº 9.605/1998, a qual prevê sanções penais e administrativas, com penas que variam de três meses a um ano de detenção, além de multa. Para maus-tratos a cães e gatos, a Lei nº 14.064/2020 aumenta a pena para reclusão de dois a cinco anos. A chamada Teoria do Elo estabelece uma conexão entre a violência contra animais e contra humanos. Estudos mostram que pessoas que cometem crueldade contra animais têm maior probabilidade de praticar crimes violentos, como abuso infantil e violência doméstica. No Brasil, 71% dos agressores de animais também cometem crimes contra humanos. Este dado destaca a importância de combater a crueldade animal como uma estratégia de prevenção à violência mais ampla na sociedade. Ao denunciar maus-tratos não protegemos apenas os mais vulneráveis, mas também ajudamos a prevenir a violência contra humanos. Sua ação pode salvar vidas. Denuncie!”, destacou a superintendente do Bem-Estar Animal.

Denúncias de casos de maus-tratos animais podem ser feitas diretamente para a superintendência, presencialmente, na Rua Dr. Luís Alves Pereira, nº 70 – bairro Química, ou telefone, pelo 0800 202 1999, ramal 4096.