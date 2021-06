MEC credencia UniFOA para ofertar a modalidade EAD

Matéria publicada em 11 de junho de 2021, 18:57 horas

Volta Redonda – O Centro Universitário de Volta Redonda (UniFOA) passará a ofertar a modalidade EAD (Educação a Distância). O Ministério da Saúde (MEC credenciou a instituição com nota cinco na nova modalidade na sexta-feira (11).

EAD

O EAD é uma oportunidade de graduação para aqueles que desejam realizar os estudos a distância com novas tecnologias que só o UniFOA pode disponibilizar. A instituição terá autonomia para ofertar cursos em todo o país na modalidade on-line.

O Presidente da Fundação Oswaldo Aranha (FOA), Eduardo Prado, revelou que o credenciamento da instituição com nota máxima é um sonho de muitos anos e comprova o ensino de qualidade. “Os esforços da instituição foram recompensados com a nota máxima. Estamos preparados e motivados para ofertar cursos com qualidade, a mesma já comprovada no presencial nos últimos 53 anos. Quero agradecer a todos os funcionários, professores e estudantes da FOA/UniFOA que participaram conosco dessa etapa e da construção de nossa história”, destacou o Presidente.

A Reitora do UniFOA, professora Úrsula Fraga, retratou o avanço da instituição nos últimos anos. Ela destacou o trabalho cotidiano de todo o corpo social. “Investimos no ensino de qualidade e humanizado para todos da região Sul-Fluminense. A partir de agora, vamos expandir nossos valores educacionais para o Brasil, com o ensino a distância. Essa é uma oportunidade também de democratizar o acesso ao ensino superior para todos os brasileiros”, disse Úrsula.

UniFoa se preparou para implementar EAD

Ao longo dos últimos anos o Centro Universitário vem se preparando para implementação do Ensino a Distância. Na instituição, os estudantes já têm acesso a recursos tecnológicos inovadores como: o Blackboard, Office 365; Microsoft Teams; Minha Biblioteca, Portal Sagah; Biblioteca A; Biblioteca Digital Saraiva e laboratórios de informática atualizados.