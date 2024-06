MEC dá nota máxima para o curso de Nutrição do UGB-FERP

Volta Redonda – O Ministério da Educação concedeu a nota máxima na avaliação que vai de (1 a 5), ao curso de Nutrição do Centro Universitário Geraldo Di Biase (UGB-FERP). A nota 5 foi obtida após a avaliação realizada entre os dias 27 e 29 de maio, no campus Volta Redonda.

Em 2023, a instituição já havia recebido a nota máxima em Nutrição, porém, no campus Barra do Piraí.

O processo avaliou as dimensões dispostas no Sistema Nacional de Educação Superior (Sinaes), como planejamento e avaliação institucional, desenvolvimento institucional, infraestrutura, políticas acadêmicas e de gestão. Também são levados em consideração aspectos como ensino, pesquisa, extensão, responsabilidade social, corpo docente e gestão do curso.

A coordenadora do curso de Nutrição, Aline Mallet, afirmou que a nota máxima é o resultado do trabalho árduo de todos da instituição.

“Desde os professores, que nos inspiram diariamente com seu conhecimento e paixão pelo ensino, passando pelos gestores que não só apoiam, mas também incentivam todas as nossas iniciativas, até os funcionários que fornecem o suporte necessário para o funcionamento impecável do curso, e, é claro, os discentes, cuja confiança em nosso serviço nos impulsiona a alcançar novos patamares de excelência”, frisou Aline, que completou:

“Certamente, a jornada foi repleta de desafios, mas cada obstáculo foi uma oportunidade de crescimento. Acredito que a chave para o sucesso foi a perseverança e a determinação em buscar a excelência em tudo o que fazemos. Além disso, a constante busca pelo conhecimento e a colaboração com meus colegas foram fundamentais para alcançar esse resultado excepcional”, comentou a coordenadora.

Para a pró-reitora de Assuntos Acadêmicos, Elisa Alcântara, a avaliação reflete o compromisso da instituição em propor um ensino de qualidade. “Estamos muito felizes com a nota recebida pelo MEC. Isso só traduz o trabalho e dedicação que temos com todos os nossos cursos. É ver um trabalho reconhecido para muito além dos muros da instituição. A comissão é um olhar externo que enxerga todo o trabalho de excelência que realizamos. Essa é a nossa busca constante, um trabalho com foco, que é o nosso compromisso com a transformação social”, comentou Elisa.