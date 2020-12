Médico alerta sobre o risco de não se usar máscara na rua

Matéria publicada em 4 de dezembro de 2020, 08:35 horas

Segundo especialista muitas pessoas acham que a pandemia já acabou

Volta Redonda- É só dar uma volta pelas ruas da cidade para observar que, cada vez mais, pessoas estão deixando de usar máscara ao sair de casa, ou só usam quando vão entrar em um local fechado, como comércio, por exemplo. Este comportamento, porém, na opinião do médico pediatra Antônio Carlos Senra, de Volta Redonda, está totalmente errado. De acordo com o profissional, o indivíduo, neste trajeto, pode ter passado por uma pessoa contaminada, podendo contrair a doença.

“A cada dia aumenta o número de descuidados, que parecem não enxergar o perigo, acham que a pandemia já acabou. Sabemos que os números não mentem: os óbitos estão crescendo e o número de infectados também”, alerta o médico, lembrando que, obrigatoriamente, as pessoas já deveriam sair de casa com a máscara, acrescentando que o uso da máscara evita contrair a doença e também transmiti-la à outra pessoa.

A máscara também deve ser utilizada de acordo com as normas de segurança. O médico Antônio Carlos recomenda que não se deve tocar na parte externa da máscara, nem coçar o nariz. Segundo ele, a máscara só pode ser ajeitada na face, segurando pelas alças da máscara. “Muitos utilizam a máscara cobrindo só a boca ou se encontram um amigo vão logo tirando para bater um papo, e isso é muito arriscado e perigoso”, alertou.

O médico chamou atenção ainda para os diversos modelos de máscaras, sendo, porém, na opinião dele, a mais eficaz a N95, sem válvula, usada por profissionais de saúde e considerada a melhor para conter a transmissão do vírus, reduzindo a transmissão para menos de 0,1%.

– As cirúrgicas de 3 camadas e as de algodão também são eficazes, pois reduzem a transmissão das gotículas de saliva em 90%. Já as bandanas dobradas oferecem pouca proteção e as máscaras de lã são as piores. Vale a pena mencionar que as máscaras descartáveis devem ser trocadas por outra, caso fiquem úmidas, e deve ser usada por 2 a 4 horas. No caso das máscaras laváveis em água e sabão, elas devem ser passadas, porém algumas são laváveis, mas não podem ser passadas – explica.

Proteção

O uso de máscara é apenas um fator que protege contra a Covid-19. O médico alerta que para evitar a transmissão é importante, ainda, lavar sempre as mãos, usar álcool gel, aumentar a higiene corporal, usando de preferência sabão para lavar cabelos e barba. O uso somente de shampoo não é totalmente eficaz.

Ao chegar em casa, de acordo com o profissional, é preciso ter cuidados ainda mais rigorosos como: deixar chinelo ou outro calçado fora da casa, ir direto tomar banho, colocando toda roupa para lavar. Outro fator importante é o distanciamento social de pelo menos 1,50 metro ou mais. Para quem quem gosta de apreciar uma bebida, o ideal é evitar bares.

O médico chama a atenção ainda para o fato de crianças e jovens terem sintomas mais leves, o que, acaba se tornando um problema, pois se tornam transmissores do vírus, podendo infectar idosos e e demais membros da família, sendo alguns casos com comorbidades, tipo obesidade diabete e asma.