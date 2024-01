Médico assassinado em VR será sepultado nesta quinta-feira

Volta Redonda – O médico Érick Alves Pinto de Albuquerque Dias, de 37 anos, morreu na manhã desta quarta-feira (31). Ele estava internado desde segunda-feira (29), quando foi esfaqueado nas proximidades da Policlínica da Cidadania, no bairro Nossa Senhora das Graças, em Volta Redonda. O médico foi socorrido e encaminhado ao Hospital São João Batista (HSJB), onde passou por uma cirurgia de emergência, porém, não resistiu.

O suspeito do crime – um homem de 32 anos, que alega legítima defesa – foi preso em flagrante pela Polícia Civil. A esposa do médico, cujo nome não foi divulgado, desmentiu a versão dada pelo suposto agressor, de que Érick teria tentado golpeá-lo.

Érick Alves Pinto era filho da médica Suely Pinto, ex-secretária de Saúde de Volta Redonda e atual coordenadora do Programa de Saúde mental da prefeitura. O sepultamento do corpo acontece às 10h, no Cemitério Portal da Saudade.