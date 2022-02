Médicos do INSS anunciam greve e 50 mil perícias podem sofrer atraso

Matéria publicada em 8 de fevereiro de 2022, 07:31 horas

Brasília – Médicos do INSS (Instituto Nacional de Seguro Social) paralisam as atividades nesta terça-feira, dia 8 e quarta-feira, dia 9, deixando de realizar cerca de 50 mil atendimentos previstos para esta semana.

Na última paralisação, realizada em 31 de janeiro, 25 mil perícias foram afetadas. Os médicos peritos pedem recomposição salarial de 19,99% para recuperar perdas com a inflação de 2019 a 2022.

A categoria reivindica melhores condições de trabalho com, no máximo 12 atendimentos presenciais diários; realização imediata de concurso público; readequação das agências da Previdência, que foram reabertas sem as condições sanitárias apropriadas e o fim da “teleperícia”.