Mega-Sena deste sábado deve pagar prêmio de R$ 3 milhões - Diário do Vale

Matéria publicada em 11 de fevereiro de 2023, 14:10 horas

Prêmio do último concurso saiu para dois apostadores de São Paulo

O Concurso 2.563 da Mega-Sena, que será realizado hoje (11) à noite em São Paulo, deve pagar o prêmio de R$ 3 milhões a quem acertar as seis dezenas. O sorteio será às 20h, no Espaço da Sorte.

No último concurso, na quarta-feira (8), o prêmio de R$ 153 milhões saiu para dois apostadores de São Paulo – na capital e em Piracicaba. Foram sorteadas as dezenas 06 – 12 – 32 – 44 – 51 e 57.

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país ou pela internet.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 4,50.

Fonte: Agência Brasil