Mega-Sena pode pagar R$ 135 milhões nesta quarta-feira - Diário do Vale

Nesta terça-feira (13), a Timemania deve pagar R$ 12,7 milhões e a Dupla Sena, R$ 6,7 milhões

A Mega-Sena acumulou e pode pagar R$ 135 milhões pelo concurso 2.548, que será sorteado nesta quarta-feira (14). Caso apenas um apostador leve o prêmio principal e aplique na Poupança da CAIXA, receberá R$ 828,7 mil de rendimento no primeiro mês. O valor da aposta simples na Mega é de R$ 4,50.

Entre terça (13) e quarta-feira (14), as Loterias CAIXA prometem pagar mais de R$ 154 milhões. Os sorteios são realizados a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo (SP), com transmissão ao vivo pelas redes sociais das Loterias CAIXA no Facebook e canal da CAIXA no YouTube.

Timemania

A Timemania sorteia, nesta terça-feira (13), o prêmio acumulado no valor de R$ 12,7 milhões pelo concurso 1.872. Caso apenas um apostador leve o prêmio principal e aplique na Poupança da CAIXA, receberá R$ 177,9 mil de rendimento no primeiro mês.

A modalidade é um produto de prognóstico específico onde o apostador escolhe 10 dezenas entre 80 e um Time do Coração entre 80 times. São sorteados 7 dezenas e 1 Time do Coração. Ganham as apostas que acertarem de 3 a 7 números ou o time do coração. A aposta custa R$ 3.

O Bolão da Timemania permite até 15 apostas simples de até 9 cotas e pode ser feito no volante. O Time do Coração pode ser diferente para cada aposta, ou seja, o bolão pode conter até 15 times diferentes. O apostador pode ainda repetir a aposta por até 12 concursos sequenciais, pela Teimosinha.

Dupla Sena

A Dupla Sena pode pagar R$ 6,7 milhões no sorteio do concurso 2.455, que será realizado também nesta terça-feira (13). Aplicado na Poupança da CAIXA, o prêmio possibilita ao ganhador receber R$ 41 mil de rendimento no primeiro mês.

O apostador, com apenas um bilhete, concorre a dois sorteios por concurso e ganha acertando 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro e/ou segundo sorteios. O apostador deve escolher de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis para jogar na Dupla Sena. O preço da aposta simples, com 6 números, é R$ 2,50.