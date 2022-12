Mega Sena pode pagar R$ 125 milhões neste sábado - Diário do Vale

Matéria publicada em 10 de dezembro de 2022, 07:35 horas

No mesmo dia, a +Milionária sorteia prêmio de R$ 20,5 milhões

A Mega-Sena pode pagar R$ 125 milhões neste sábado (10/12). O sorteio do concurso 2547 da Mega-Sena será realizado a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo (SP), com transmissão ao vivo pelas redes sociais das Loterias CAIXA no Facebook e canal da CAIXA no YouTube.

Caso apenas um apostador leve o prêmio deste sábado e aplique os R$ 125 milhões na Poupança da CAIXA, receberá R$ 814 mil de rendimento no primeiro mês. Se preferir investir em automóveis, o valor será suficiente para adquirir uma frota de 1.316 carros ao custo de R$ 95 mil cada.

As apostas na Mega-Sena podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio nas lotéricas de todo o país, no portal Loterias CAIXA e no app Loterias CAIXA, além do Internet Banking CAIXA para clientes do banco. O valor de uma aposta simples é de R$ 4,50.

+Milionária :

O concurso de nº 29 da +Milionária também será realizado neste sábado (10/12). Caso apenas um apostador leve o prêmio, que será de R$ 20,5 milhões, e aplique na Poupança da CAIXA, receberá R$ 133 mil de rendimento no primeiro mês.

A +Milionária se destaca por oferecer diversos prêmios. Na aposta simples, o apostador precisa marcar seis números e dois “trevos”. Para apostas múltiplas, poderá escolher de 6 a 12 números e de 2 a 6 trevos.

As apostas para a +Milionária podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio nas lotéricas de todo o país, no portal Loterias CAIXA e no app Loterias CAIXA. O valor de uma aposta simples, com seis números e dois trevos, custa R$ 6. Nas lotéricas também é possível participar dos bolões. Mais detalhes sobre a +Milionária na página da modalidade.

Mega da Virada :

As apostas para a Mega da Virada já começaram e podem ser feitas com o volante específico em qualquer lotérica do país ou nos canais digitais das Loterias CAIXA. O prêmio estimado nesta edição é de R$ 450 milhões, o maior da história das Loterias CAIXA, e o sorteio será realizado no dia 31 de dezembro.

O prêmio da Mega da Virada não acumula, ou seja, se não houver ganhadores na faixa principal, com acerto de 6 números, o prêmio será dividido entre os acertadores da 2ª faixa (com o acerto de 5 números) e assim por diante. Caso apenas um ganhador leve o prêmio da Mega da Virada e aplique todo o valor na Poupança da CAIXA, receberá R$ 2,9 milhões no primeiro mês. Com o dinheiro do prêmio, é possível comprar 50 mansões, no valor de R$ 9 milhões cada.

Canais oficiais de apostas :

Os únicos canais autorizados das Loterias CAIXA para venda dos produtos lotéricos e registro das apostas são as mais de 13 mil lotéricas CAIXA espalhadas pelo Brasil, o portal Loterias CAIXA, o app Loterias CAIXA, disponível gratuitamente para usuários IOS e Android, e o Internet Banking CAIXA, exclusivo para a Mega-Sena e correntistas da CAIXA. O Bolão CAIXA só é comercializado, com toda a segurança e com a entrega do recibo original de cota, nas Lotéricas CAIXA, não estando disponível em canais eletrônicos. Para o Bolão CAIXA, a lotérica poderá cobrar uma Tarifa de Serviço adicional de até 35% do valor da cota. Verifique os valores das apostas nas lotéricas CAIXA ou no site das Loterias CAIXA.

Repasses Sociais :

Ao fazer suas apostas, os brasileiros também contribuem com áreas essenciais ao desenvolvimento do país, como esporte, educação, cultura, segurança e seguridade social.

Do valor arrecadado pelas Loterias da CAIXA, quase metade é destinado a repasses sociais, conforme determinado pela legislação vigente.

Saiba mais sobre os repasses sociais no site das Loterias CAIXA.