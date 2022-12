Megaoperação da Polícia Civil envolve mais de 150 policiais na região - Diário do Vale

Matéria publicada em 19 de dezembro de 2022, 06:30 horas

Alvos são traficantes com mandados de prisão nas cidades de Angra dos Reis, Barra Mansa e Volta Redonda

Coordenados pelo delegado da 93° DP, Luiz Jorge Rodrigues da Silva, mais de 150 agentes de 40 delegacias com apoio da (Coordenadoria de Operações Especiais) e do 28 BPM, deflagraram uma megaoperação contra o tráfico de drogas em Volta Redonda e na região. A operação cumpre mandados de prisão contra traficantes em vários bairros de Volta Redonda, como Padre Josimo e Siderlândia. As imagens são exclusivas do DIÁRIO DO VALE.

Na cidade de Volta Redonda foram presos 30 suspeitos até o momento, entre eles mulheres e seis adolescentes. Um dos presos seria contador do tráfico. O Ministério Público acompanha a operação e ajuda nas investigações, que tem como alvo facção Comando Vermelho.

As investigações identificaram que um traficante é apontado como chefe de pontos de vendas de drogas, principalmente no bairro Jardim Belmonte, em Volta Redonda, onde conta com um grupo de criminosos fortemente armados. Por meio de um trabalho de inteligência e monitoramento, os agentes registraram imagens dos bandidos atuando perto de uma escola pública. Os policiais também constataram que a liderança dos traficantes também mantinha outros três pontos de venda de entorpecente naquela região.

Um dos alvos da operação efetuou disparos contra os agentes durante a prisão e conseguiu fugir, no bairro Padre Josimo, em Volta Redonda. Ele segue sendo procurado. Até o momento, três suspeitos de tráfico foram presos com mandado de prisão.

As operações “Cana Brava” e “Kautar” contam com o apoio dos 7° e 4° departamentos de Polícia de Área; Departamento-Geral de Polícia da Capital (DGPC) e Coordenadoria de Recursos Especiais (CORE). O objetivo é cumprir 88 mandados de prisão, seis de busca e apreensão de adolescentes e 91 de busca e apreensão contra integrantes de uma organização criminosa de traficantes que atuam em todo o Rio de Janeiro.