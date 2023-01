Megaoperação prende suspeitos de participar de execução de PM, em Paraty; veja vídeo - Diário do Vale

Matéria publicada em 26 de janeiro de 2023, 19:18 horas

Fuzil e carro usados por bandidos no crime foram apreendidos; ao todo, 14 pessoas foram detidas

Paraty – Uma megaoperação conjunta entre as Polícias Civil e Militar da Costa Verde (167ª DP e 33º BPM) resultou na prisão de 14 pessoas em 48 horas. A Operação Asfixia foi deflagrada após o assassinato do sargento da PM, Renato Tostes Carvalho, de 44 anos. Dos 14 presos, dois são suspeitos de envolvimento no homicídio do policial. O crime aconteceu na manhã da última terça-feira (24), na Rodovia Rio-Santos, na altura da Praia de São Gonçalinho, em Paraty.

A Operação Asfixia contou com a participação de equipes de inteligência da 2ª Cia Independente da Polícia Militar, setor de Inteligência da Polícia Civil (167ª DP) e o Serviço Reservado do 33º Batalhão (P2). Além dos presos, uma grande quantidade de drogas foi apreendida, sete armas, entre elas o fuzil utilizado para assassinar o policial – modelo 5.56, e uma réplica de fuzil. O carro utilizado no homicídio também foi apreendido.

Ainda segundo a polícia, outros dois participantes do crime, um deles o autor dos disparos também já foram identificados. A prisão deles já foi solicitada à Justiça pelo delegado Marcello Russo e as buscas por eles continuam.

O crime

Renato Tostes era lotado no 33º Batalhão de Polícia Militar e foi assassinado no KM 544 da Rodovia Rio-Santos, na altura da Praia de São Gonçalinho, em Paraty. Ele ia para o trabalho de moto, quando foi emparelhado por criminosos em um carro, que atiraram no policial com um fuzil 5.56. A moto pilotada por Renato era uma Yamaha XT Tenere 250cc, que também foi atingida.

Tostes chegou a ser socorrido por uma equipe de resgate da concessionária que administra a rodovia e levado para o Hospital Municipal Hugo Miranda, em Paraty, mas não resistiu. O policial deixou esposa e dois filhos – um menino de 8 anos e uma menina que completou 14 anos no dia do enterro do pai.