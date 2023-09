Megaoperação Tríplice Divisa prende 31 suspeitos no Sul Fluminense e Costa Verde

Sul Fluminense – A operação Tríplice Divisa, deflagrada no feriadão de 7 de Setembro através de uma parceria entre os batalhões do 5º Comando de Policiamento de Área (CPA) – 10º BPM, 28º BPM, 33º BPM e 37º BPM –, 2ª Companhia Independente de Polícia Militar (Paraty), CPRv, CPAM, Operação Foco e as Polícias Militares dos estados de São Paulo e Minas Gerais, teve atuação intensa nas divisas dos três estados e também na Ilha Grande.

Drogas e prisões

De acordo com o balanço divulgado no domingo (10), duzentos e trinta e quatro policiais foram acionados durante as atividades e delas participaram 104 viaturas. Ao todo, 31 pessoas foram presas – em flagrante ou em cumprimento a mandado de prisão. Também foram apreendidos cerca de 3,8 kg de cocaína; 12,1 kg de maconha; 825 g de crack; 60 litros de lança-perfume e mais 260 frascos da mesma droga, além de 428 g de haxixe e 3g de ecstasy.

Armas

A operação conduzida pelas Polícias dos três estados também tirou de circulação 13 armas e 117 munições de diversos calibres, além de dois simulacros de arma de fogo, e um carregador de 9 mm.

Abordagens

A operação se estendeu pelo Sul Fluminense e pela Costa Verde. Durante a ação, 2.366 pessoas e 1.374 veículos foram abordados. Dezessete veículos foram abordados e 67 foram autuados por infração. Os policiais também abordaram 103 coletivos e 365 motos – destas, 20 foram autuadas e 10, apreendidas. Um carro foi recuperado e duas ocorrências ligadas a irregularidades fiscais foram registradas.