Meia tonelada de alimentos é arrecadada no Samba da Jurema em Barra Mansa - Diário do Vale

Matéria publicada em 19 de dezembro de 2022, 09:48 horas

Pela primeira vez aberto ao público, evento reuniu cerca de 6 mil pessoas

Barra Mansa – O Samba da Jurema, realizado em Barra Mansa, arrecadou meia tonelada de alimentos não perecíveis na tarde deste domingo, 18. Realizado pela primeira vez de forma gratuita, reuniu cerca de seis mil pessoas.O idealizador do Samba da Jurema, Davi Tedesco, agradeceu o apoio da Fundação Cultura na realização do evento na cidade.

“No início fomos muito questionados por levar o Samba da Jurema para espaços considerados de classe social alta. A nossa defesa era sempre de que o samba é para todas as pessoas e em todos os lugares, motivo pelo qual sempre trabalhamos com preços populares. Mas existia um desejo enorme de fazer o evento na rua para que todos pudessem participar e estamos muito felizes e gratos à Prefeitura de Barra Mansa e à Fundação Cultura, que abraçaram o projeto e abriram as portas para a realização aqui no Calçadão Dama do Samba”, disse Tedesco.

O torneiro mecânico Adailton Júnior foi um dos presentes e destacou a organização da festa. “Vim aqui com a minha família. Todos que trabalharam para a realização estão de parabéns. Um evento de extrema qualidade, com segurança e uma boa estrutura. Espero que 2023 tenha mais eventos como este”, elogiou.