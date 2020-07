Meio Ambiente investiga descarte irregular de resíduo hospitalar em Barra Mansa

Matéria publicada em 20 de julho de 2020, 13:56 horas

Barra Mansa – Um descarte irregular de lixo hospitalar localizado na estrada Colônia Santo Antônio/Rialto, está sendo investigado pela secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Barra Mansa. A prefeitura recebeu uma denúncia anônima de um descarte que ocorreu na última sexta-feira (17). No mesmo dia, o Saae-BM (Serviço Autônomo de Água e Esgoto) recolheu o material e fez o encaminhamento para o Centro de Tratamento de Resíduo.

A Secretaria de Saúde fez análise do material e constou que não tinha sido utilizado, ele é distribuído pelas Clinicas de Doenças Renais para que os pacientes possam realizar a diálise peritoneal domiciliar. Não foi possível identificar o número de lote e a procedência dos produtos.

O secretário de Meio Ambiente, Vinícius Azevedo, comentou que as denúncias de descarte irregular de entulho e outros produtos têm sido recorrentes.

– Embora, a Guarda Ambiental tenha aumentado a fiscalização sobre esses casos, para obter resultados mais eficazes a gente precisa estabelecer parcerias com a população, no sentido de ampliar as informações que nos são repassadas, presencialmente ou de forma anônima. Por isto, estamos pedindo para que anotem a placa do veículo sendo usado para o descarta a fim de que possamos chegar ao infrator – comentou.

Em relação ao caso de lixo hospitalar ocorrido na sexta-feira, o secretário ressaltou que Barra Mansa dispõe de mecanismo para fazer o descarte, ambientalmente correto. Segundo ele, o maior risco ambiental do lixo hospitalar é representado pelo chamado lixo infectante.

– Este tipo de resíduo contém a presença de agentes biológicos, como sangue e derivados, secreções e excreções humanas, tecidos, partes de órgãos, peças anatômicas; além de resíduos de laboratórios de análises e de microbiologia, de áreas de isolamento, de terapias intensivas, de unidades de internação, assim como materiais perfurocortantes. Quando em contato com o solo ou a água, podem causar sérias contaminações no ambiente e danos à vegetação. Também podem ocasionar sérios problemas caso o ser humano tenha contato direto com esses materiais contaminados. Portanto, é preciso mais consciência de todos – detalhou Vinícius Azevedo.

Denúncia

Denúncias sobre o descarte irregular de resíduos, seja hospitalar ou não, podem ser efetuadas todos os dias, incluindo fins de semana e feriado, pelos telefones 2106-3406 ou 2106-3408, de 8 às 17 horas. Após esse horário, as denúncias podem ser efetivas pra o disk denúncia da Guarda Municipal, nos telefones 3028-9369 e 32028-9339.

Elas também podem ser registradas pessoalmente na sede da Secretaria de Meio Ambiente, situada na Rua Luis Ponce, 263, Centro, ou pelo e-mail: fiscalizacao.smmadsbm@gmail.com