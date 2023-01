‘Melão’ será sepultado nesta quarta, às 9h - Diário do Vale

Matéria publicada em 18 de janeiro de 2023, 07:43 horas

O sepultamento de Armando Oliveira Leal, o “Melão”, de 62 anos está previsto para as 9 horas de hoje, dia 18, no Cemitério Municipal de Barra Mansa. Ele foi velado durante esta madrugada no Clube Municipal, onde iniciou sua carreira como professor de Educação Física.

“Melão”, muito conhecido e querido na cidade, era dono da Academia do Melão, no bairro Ano Bom e grande incentivador do esporte na região. Faleceu na manhã desta terça-feira (17), em um hospital da cidade de Palmital, interior de São Paulo, após luta contra um câncer.

Ele deixa esposa e uma filha.