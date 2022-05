Melhor Idade de Volta Redonda conhece programação, cardápio e cronograma de viagem

Matéria publicada em 30 de maio de 2022, 21:58 horas

Cerca de 7.800 idosos que participam ativamente dos projetos voltados à terceira idade terão acesso às viagens do programa municipal

Volta Redonda – Mais de 500 pessoas compareceram ao Ginásio Poliesportivo Amaro Inácio, no bairro Retiro, para acompanhar na tarde desta segunda-feira (30), o roteiro de passeio do grupo ‘Viva A Melhor Idade’. O projeto é desenvolvido pela Prefeitura de Volta Redonda, através das Secretarias de Esporte e Lazer (Smel) e Ação Comunitária (Smac). Cerca de 7.800 idosos que participam ativamente dos projetos voltados à terceira idade terão acesso novamente às viagens do programa municipal. Desta vez o destino é o Hotel Le Canton em Teresópolis, na Região Serrana do Rio de Janeiro, já anunciado pelo prefeito Antonio Francisco Neto no início do mês.

– A viagem da Melhor Idade está retornando após quatro anos, estamos reconstruindo nossa cidade e gostaria muito de agradecer a todos os secretários municipais que não medem esforços para a retomada dos projetos que foram iniciados na nossa administração. Os idosos de Volta Redonda merecem esse reconhecimento, pois são um exemplo para o município, o projeto ‘Viva A Melhor Idade’ é uma forma de agradecer aos idosos por acreditarem na nossa cidade – comentou Neto, acrescentando que a reconstrução de Volta Redonda também tem sido possível através da parceria com o governo do estado.

A secretária municipal de Esporte e Lazer, Rose Vilela, explicou que os idosos foram divididos em 17 grupos – o primeiro vai viajar dia 06 de junho. O cronograma de viagem seguirá até o dia 21 de novembro deste ano, entre as atividades previstas no hotel estão passeios para desfrutar as atrações do local: castelo, baile, parque aquático, entre outros. Os idosos também terão acesso a café da manhã, almoço, chá da tarde e jantar.

– É uma alegria voltar com as viagens da Melhor Idade, essa felicidade que vemos nos idosos é uma das melhores sensações para nós. É uma satisfação imensa desenvolver esse trabalho com eles, aumentando a expectativa de vida e cada vez mais proporcionando atividade física e lazer, que ajudam a fortalecem o convívio e inclusão social na vida de cada idoso – disse.

Rita de Cássia Lopes, de 60 anos, citou que já está com as malas prontas para a viagem e aguardava há anos o retorno desta atividade tão benéfica a ela e aos amigos da Melhor Idade.

– Recebi com muita alegria no meu coração esse retorno da viagem, estou ansiosa para conhecer esse hotel, estou com as malas prontas. Gostei muito da apresentação das atrações e só tenho a agradecer ao prefeito Neto por nos proporcionar esses momentos. Eu frequento ‘Viva A Melhor Idade’ há oito anos no meu bairro Vila Brasília, poder participar desse projeto me faz muito bem – comentou.

A secretária municipal de Ação Comunitária, Carla Duarte, agradeceu a participação dos idosos nos grupos de Convivência da Smac.

– A viagem é um presente para todos que participam dos projetos para a Melhor Idade, cada vez mais ativa na nossa cidade. Através das atividades os participantes conseguem melhorar a saúde – reduzindo o uso de remédios controlados e diminuindo as internações médicas – e fortalecendo o convívio social – falou.

Retorno do Projeto

O assessor especial da prefeitura, Deley de Oliveira, mencionou a felicidade com o retorno deste projeto iniciado pelo governo Neto.

– É um orgulho para todos nós e para nossa cidade o retorno das viagens do projeto ‘Viva A Melhor Idade’. Esse trabalho é fundamental para a expectativa de vida dos idosos sendo um instrumento contra a depressão, além de celebrar à vida, principalmente pós-pandemia – concluiu.