Melo e Cabal avançam para as quartas de final no Rio Open - Diário do Vale

Melo e Cabal avançam para as quartas de final no Rio Open

Matéria publicada em 22 de fevereiro de 2023, 19:57 horas

Vitória foi nesta quarta-feira (22), na primeira rodada, no Jockey Club Brasileiro, diante dos austríacos Erler e Miedler. Os próximos adversários no ATP 500 serão argentinos: Etcheverry e Schwartzman

Rio de Janeiro – A estreia da dupla Marcelo Melo e Juan Sebastian Cabal foi com vitória, nesta quarta-feira (22), no Rio de Janeiro. Na primeira rodada do Rio Open, ATP 500 que está sendo disputado no Jockey Club Brasileiro, o mineiro e o colombiano – cabeças de chave 2 – derrotaram os austríacos Alexander Erler e Lucas Miedler por 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 3/6 e 10-7, em 1h29min, para avançar às quartas de final do torneio. Na próxima rodada, valendo vaga na semifinal, enfrentam os argentinos Tomas Martin Etcheverry e Diego Schwartzman. A torcida marcou presença na quadra 1, apoiando muito a parceria em busca de um bom resultado.

“Acho que hoje jogamos muito bem. A primeira vez juntos. Conseguimos um entrosamento rápido, ganhando um jogo realmente muito duro. Primeira vez que estou jogando na esquerda. Soubemos usar muito bem o apoio da torcida, que foi fundamental no match tie-break. Temos que explorar isso e contar com a galera para empurrar a gente, jogo a jogo, cada vez mais. Espero jogar da mesma maneira ou até melhor na próxima rodada para seguir passo a passo aqui no Rio Open”, afirmou Marcelo, que tem o patrocínio de Centauro e BMG, com apoio de Volvo, Head, Voss e Asics.

Com confiança, impondo seu jogo, Melo e Cabal venceram o primeiro set por 6/4. A quebra veio logo no terceiro game e, mantendo essa vantagem, o mineiro e o colombiano saíram na frente no jogo. Os austríacos ainda salvaram três set-points no nono game, evitando um novo break e encostando em 5/4. Mas, na sequência, Melo e Cabal confirmaram o serviço e fecharam.

No segundo set, os adversários buscaram a reação. Melo e Cabal quebraram logo no primeiro game. Mas, os austríacos devolveram no quarto game, deixando tudo igual de novo em 2/2. E, com mais um break, abriram 4/2, confirmando o serviço para fazer 5/2 e fechar em 6/3, levando para o match tie-break. O domínio no set decisivo foi todo de Melo e Cabal, que estiveram sempre à frente, confirmando o favoritismo e vencendo por 10-7 para seguir no Rio.

O mineiro e o colombiano formaram a parceria para este torneio, jogando pela primeira vez juntos. Esta é a 17ª temporada seguida de Melo como profissional. No ranking mundial de duplas da Associação dos Tenistas Profissionais (ATP), tem 1.870 pontos, na 41ª colocação. Cabal é o número 24 do mundo, com 2.730 pontos.

Cinco vitórias em 2023 – Em Adelaide, na Austrália, na abertura da temporada 2023, Marcelo Melo somou quatro vitórias ao lado do norte-americano Mackenzie McDonald. Agora, no Rio Open, com Cabal, conquistou a quinta vitória do ano. Em 2022, terminou com 32.

Recordista em títulos, participações em Grand Slam, ATP Finals e semanas no topo do ranking – Marcelo Melo, 39 anos, é recordista brasileiro em número de títulos, 36 conquistas. Dos títulos, todos em duplas, dois são Grand Slam – Roland Garros, na França (2015) e Wimbledon, em Londres (2017) e nove Masters 1000, além de dez ATP 500 e 15 ATP 250. Tem o recorde, também, em semanas no topo do ranking da ATP – 56, único brasileiro na história a ser número 1 do mundo em duplas. E esteve entre os Top 10 por oito temporadas seguidas. É recordista em participações em Grand Slam, com 61 edições, e em presença no ATP Finals – completou oito seguidas em 2020. Em 2019 chegou a 500 vitórias, na estreia no ATP 500 de Washington, passando a ser o 35º jogador de todos os tempos a atingir essa marca.

O primeiro título de Marcelo em torneios ATP foi em 2007, no Estoril, em Portugal. Tem dois Grand Slam, além de um vice em Londres (2013) e um vice (2018) e duas semifinais no US Open. Marcelo também lidera no número de títulos em Masters 1000. Em Xangai 2018 chegou ao nono, depois de ganhar Xangai (2013 e 2015), Paris (2015 e 2017), Toronto (2016), Cincinnati (2016), Miami (2017) e Madri (2017).