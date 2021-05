Membros do Comitê de Política Municipal de Juventude são empossados em Volta Redonda

Matéria publicada em 21 de maio de 2021, 11:29 horas

Volta Redonda- Em cerimônia realizada no auditório da prefeitura e transmitida pelo facebook da Coordenadoria da Juventude (CoordJuv), foram empossados na tarde de quinta-feira, dia 20, os novos membros do Comitê de Articulação e Acompanhamento da Política Municipal de Juventude de Volta Redonda.

O grupo é formado por representantes de 12 órgãos da administração municipal, integrando toda estrutura da prefeitura para desenvolver políticas voltadas para os jovens do município.

A cerimônia de posse foi conduzida pela coordenadora municipal da Juventude, Larissa Garcez, que faz parte do comitê, onde ressaltou que a criação desse comitê é um passo importante para a retomada de ações para os jovens em Volta Redonda. “Depois de quatro anos sem atividade, o comitê, Lei Municipal 4.661/2010, está reestruturado”, declarou.

“Este importante instrumento para a efetivação da Política Municipal de Juventude tem como funções definir os programas e ações que compõem a PMJ, promover a difusão desta política junto aos órgãos e entidades governamentais e não governamentais e zelar pela integração e articulação dos programas”, explicou Larissa.

Durante a solenidade, ela citou alguns projetos já implantados pela CoordJuv como o “Leão Amigo da Criança e do Adolescente”, que incentiva a destinação de parte do Imposto de Renda para o Fundo Municipal da Infância e da Adolescência. “Acredito que é papel da coordenadoria apoiar políticas que impactam a criança e o adolescente”, disse Larissa, lembrando ainda do “Fala Tu”, canal para ouvir os coletivos jovens; “Universitário Sangue Bom”, campanha de doação de sangue para o Hemonúcleo Municipal; e “# Se Liga Juventude, de prevenção à Covid-19.

Mais recentemente, a coordenadoria apresentou o projeto “Centro Oportunizar”, que vai ocupar um quiosque na Rua 25, na Vila Santa Cecília. O local vai informar e promover o acesso de jovens, de 15 a 29 anos, nas oportunidades e benefícios que a Lei de Aprendizagem, além da lei de estágio e no ingresso ao mercado de trabalho, bem como as instituições que ofertam as vagas.

Membros do comitê participam da cerimônia

A subsecretária de Estratégia Governamental, Luzia Suhett, estava no evento e lembrou a realização da Conferência Municipal de Juventude em 2015, quando Larissa Garcez foi eleita delegada para representar Volta Redonda nas conferências estadual e nacional. “Estaremos juntos no resgate deste importante trabalho para implantação de políticas voltadas para os jovens em Volta Redonda”.

O assessor especial da Prefeitura de Volta Redonda, Deley de Oliveira, ressaltou que este governo municipal tem um olhar atento à juventude. “Nós, que já fomos jovens, estamos à disposição para escutar os anseios e trocar experiências, no intuito de colaborar com ações para a juventude”.

O líder de Projetos da Fundação Roberto Marinho, Tiago Gomes, que faz parte do Conselho Nacional da Juventude, também participou da cerimônia de posse e aplaudiu a iniciativa de retomar os trabalhos do comitê. “É fundamental a participação de toda a prefeitura na criação de políticas para juventude e já vejo isso acontecer aqui em Volta Redonda. Durante reunião na Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, por exemplo, discutimos a necessidade de oferecer capacitação para os jovens na área de Tecnologia da Informação para prepará-los para as necessidades do mercado de trabalho”, contou.

Também participaram, presencialmente, da posse do Comitê de Articulação e Acompanhamento da Política Municipal de Juventude de Volta Redonda e assinaram representando os demais membros do grupo as representantes das secretarias de Ação Comunitária, Mariana Pimenta; de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Débora Regina Campos Cândido; e de Estratégia Governamental, Thalita Rodrigues de Sá.