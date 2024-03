Membros do Conselho de Desenvolvimento Urbano de Volta Redonda tomam posse

Volta Redonda – A Prefeitura de Volta Redonda, por meio do IPPU-VR (Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano), realizou nessa quinta-feira (29), a posse em caráter provisório dos conselheiros titulares e suplentes do Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano de Volta Redonda (CMDU-VR). A cerimônia aconteceu no auditório da Biblioteca Municipal Raul de Leoni, na Vila Santa Cecília.

Foram empossados 32 conselheiros titulares e seus respectivos suplentes com a seguinte representatividade: Poder Executivo (12); Poder Legislativo (2); Movimentos sociais e populares (8); Entidades sindicais dos trabalhadores (3); Classe empresarial (3); Entidades profissionais, acadêmicas e de pesquisa (2); Conselho de classe (1); Organizações Não Governamentais – ONGs (1).

O presidente do IPPU-VR, Abimailton Pratti da Silva, explica que essa composição do CMDU está prevista no Plano Diretor Participativo de Desenvolvimento Urbano do município, e que foi feita em caráter provisório para que seja realizada a Conferência Municipal de Desenvolvimento Urbano.

“A posse definitiva dos membros da Sociedade Civil do CMDU só poderá acontecer mediante a eleição na Conferência Municipal, que deve ser realizada até maio; com isso, se faz necessária a composição provisória do CMDU para a organização da conferência”, explicou o presidente do IPPU-VR, lembrando que a composição provisória também atende a uma recomendação do Ministério Público.

De acordo com o regimento interno do CMDU, ele tem, dentre outras atribuições, participar do processo de revisão do Plano Diretor; acompanhar e avaliar a montagem e execução das operações urbanas, a aplicação dos instrumentos urbanísticos, os planos e projetos de intervenção urbana, de habitação e de infraestrutura; analisar as propostas preparadas pelo Executivo Municipal referentes ao Plano Plurianual (PPA) e à Lei Orçamentária Anual (LOA) quanto aos recursos consignados para execução das medidas e ações estabelecidas neste Plano e propor mudanças para atender sua execução; e acompanhar os resultados do monitoramento da evolução urbana e avaliar os efeitos do Plano Diretor no desenvolvimento urbano e ambiental de Volta Redonda.

“Ele trabalha a gestão, deliberando no desenvolvimento da cidade, contribuindo significativamente para a política urbana, elencando as necessidades do município, impactando na habitação, mobilidade urbana e saneamento ambiental, tornando a cidade mais sustentável, socialmente justa e inclusiva”, disse Abimailton.

Confira a lista dos membros empossados:

Presidente: Antonio Francisco Neto

Secretária Executiva: Sandra Cristina de Paiva Pinto

REPRESENTANTES DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL (14):

PODER EXECUTIVO (12):

Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SMMA:

Titular: Gisely Mirian Gomes

Suplente: Jamir Pereira Teixeira

Secretaria Municipal de Assistência Social – SMAS:

Titular: Antônio Marinho Fontes Cunha

Suplente: Waldir Benedito da Costa

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo – SMDET:

Titular: Fernando Cezar Lee Tavares

Suplente: Francine Grazinoli Fontainha

Secretaria Municipal de Infraestrutura – SMI:

Titular: Jaqueline Furtado Policarpo Rodrigues

Suplente: Cláudio Roberto de Almeida

Secretaria Municipal de Planejamento, Transparência e Modernização da Gestão – SEPLAG:

Titular: Ronel Leal da Fonseca

Suplente: Maria Helena Ferreira

Companhia de Habitação de Volta Redonda – COHAB:

Titular: Darcy Corrêa Encinas

Suplente: Maria Eunice Souza V. Caldas

Fundo Comunitário de Volta Redonda – FURBAN:

Titular: Muana Anastácia de Oliveira Silva Abel

Suplente: Catarina Maria Guiscafré Niele Alves

Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Volta Redonda – IPPU-VR:

Titular: Victor Araújo Santos

Suplente: Sandro Moreira Lima

Titular: Mayone de Luna Cabral

Suplente: Luiz Eduardo Couto Figueiredo

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Volta Redonda – SAAE-VR:

Titular: Carlos Eduardo Teobaldo

Suplente: Erico Vinícius de Souza Reis

Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana – STMU:

Titular: Dennys Alves Pio Pereira

Suplente: Gerval de Almeida Junior

Coordenadoria Municipal da Juventude:

Titular: Jorge Vinícius Ferreira Oliveira

Suplente: Camila da Silva Inocêncio

PODER LEGISLATIVO (2):

Titular: Rodrigo Cezar Furtado de Almeida

Suplente: Ednilson Azevedo da Silva

Titular: Raone Cassin Maia Ferreira

Suplente: Antônio Regio Gonçalves Dias

REPRESENTANTES DOS MOVIMENTOS SOCIAIS E POPULARES (8):

Federação das Associações de Moradores – FAM:

Titular: Maria de Fátima Martins Passos

Suplente: Maria Cecília Gonçalves da Silva

Titular: Leandro Pereira de Souza

Suplente: Alexandre Clayton do Nascimento

Titular: Júlio Gil da Cunha

Suplente: Beltessazar da Silva

Titular: Neandro de Souza Chaves

Suplente: Sebastião Monteiro

Movimento de Negros V.R.

Titular: Adelaide Maria Afonso Máximo

Suplente: Ronaldo Furtado Vieira

Organização Popular das Mulheres V.R.

Titular: Maria Conceição dos Santos

Suplente: Angela Lopes Reis

Movimento Organizado da Juventude

Titular: Luis Antônio Lima Neves Júnior – Movimento Estudantil Universitário

Suplente: Jean Victor de Oliveira – Movimento Estudantil Universitário Movimento Populares

Titular: Érique Barcellos (Movimento Ética na Política – MEP)

Suplente: Paulo Lopes Ribeiro (Movimento Nacional de Luta pela Moradia – MNLM)

REPRESENTANTES DAS ENTIDADES SINDICAIS DOS TRABALHADORES (3):

Sindicato dos Empregados do Comércio de Volta Redonda:

Titular: José Carlos dos Reis Bernardes

Suplente: Renato Galo Ferreira

Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção Civil, Montagem Industrial e Construção Pesada de Volta Redonda e Região – STICCMMP:

Titular: Zeomar Tessaro

Suplente: Gladstone Avelino da Silva

Sindicato dos Engenheiros de Volta Redonda – SENGE-VR

Titular: Nelson Neves Teixeira

Suplente: Iveraldo de Oliveira

REPRESENTANTES DAS EMPRESAS DE DESENVOLVIMENTO URBANO – CLASSE EMPRESARIAL (3):

Companhia Siderúrgica Nacional – CSNTitular: Willians Vinícius GonçalvesSuplente: Carlos Roberto FerreiraSindicato das Indústrias da Construção Civil e do Mobiliário de Volta Redonda – SINDUSCON:Titular: Carlos Magno Alves Delgado de AvilaSuplente: Maria das Graças Medeiros SchocairAssociação Comercial, Industrial e Agro-Pastoril de Volta Redonda ACIAP/VR:Titular: Zaira Maria Loureiro MonachesiSuplente: Dinaldo Santa Rosa

REPRESENTANTES DE ENTIDADES PROFISSIONAIS, ACADÊMICAS E DE PESQUISA (2):

Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Volta Redonda – AEVR:

Titular: Laura Jane Lopes Barbosa

Suplente: Tatiane Souza de Oliveira Telemos

Entidades Acadêmicas e de Pesquisa

Titular: Wiliam Fernando Gomez – UGB

Suplente: Adilson Gustavo do Espírito Santo – UNIFOA

REPRESENTANTES DE CONSELHOS DE CLASSE (1):

Conselho Regional de Engenharia, e Arquitetura e Agronomia CAU-RJ/CREA:

Titular: Gustavo de Paiva Silva

Suplente: Marcio Frazão Guimarães Lins

REPRESENTANTES DE ORGANIZAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS – ONG’S (1):

Cooperadores com Necessidades Especiais e Amigos – COOPENEA:

Titular: Carlos Alberto Soares de Araújo

Suplente: Thiago Lopes da Silva

