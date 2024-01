Mengão entra em campo duas vezes neste domingo (21)

Rio e São Petersburgo – EUA – Neste domingo (21), o torcedor do Flamengo poderá acompanhar o clube em campo por duas vezes seguidas. Às 16h, o elenco principal, que realiza pré-temporada nos EUA, enfrentará o Philadelphia Union – em um amistoso que será realizado no Al Lang Stadium, em São Petersburgo.

Este amistoso poderá marcar a estreia do principal reforço do clube até o momento para esta temporada- o uruguaio Nicolas De La Cruz, que vestirá a camisa 18.

O técnico Tite deverá mandar a campo o time com a provável formação: Rossi, Varela (Wesley), David Luiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Allan, Victor Hugo e Arrascaeta (De la Cruz), Luiz Araújo, Bruno Henrique (Cebolinha) e Gabigol.

Time alternativo enfrentará o Nova Iguaçu pelo Cariocão

Enquanto os principais jogadores seguem a pré-temporada nos EUA, um time formado por jovens da base e outros atletas que não viajaram para a América do Norte, sob o comando do técnico Mário Jorge, enfrentarão o Nova Iguaçu, às 18h10, no Estádio Almeidão, em João Pessoa-PB, buscando a segunda vitória do clube no Cariocão.

O Flamengo deverá entrar em campo com: Matheus Cunha, Santiago Campos, Gabriel Noga, Diegão e Zé Welinton; Evertton, Rayan Lucas e Lorran; Thiaguinho (Pedro Estevam), Petterson e Werton.

Já o Nova Iguaçu deverá jogar com o seguinte time: Fabrício; Cayo Tenório, Gabriel Pinheiro, Sérgio Raphael e Maicon; Albert, Ronald, Ezequiel e João Victor; Xandinho (Bill) e Carlinhos.