Menina de 12 anos teria sido abusada pelo pai em Barra Mansa

Matéria publicada em 5 de novembro de 2022, 14:27 horas

Barra Mansa – Uma menina de 12 anos teria sido estuprada pelo próprio pai em Barra Mansa, nesta sexta-feira (4), no bairro Siderlândia. De acordo com o boletim de ocorrência, a mãe da criança, de 31 anos, acionou a PM após a filha relatar que foi abusada pelo pai no dia 29 de outubro, na casa dele.

Segundo o relato feito aos policiais militares, a criança contou à mãe que estava na casa do pai – que é separado da mãe da criança – e após todos na residência terem ido dormir, ele teria molestado a menina.

Os PMs encaminharam a mãe e a criança para a 90ª DP (Barra Mansa), onde elas foram ouvidas e foi feito registro do estupro de vulnerável. O acusado não foi encontrado.