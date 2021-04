Menina torturada pela mãe e a companheira continua internada em CTI

Matéria publicada em 21 de abril de 2021, 07:54 horas

Criança apresentava queimaduras feitas por cigarro

Porto Real e Resende – A menina, de 6 anos, que segundo investigação policial foi torturada por 48 anos horas seguidas, continua internada em estado grave, no Centro de Tratamento Intensivo, de um hospital particular em Resende. De acordo com o delegado titular da 100ª DP (Porto Real), Marcelo Nunes Ribeiro, a tortura teria sido praticada pela mãe, de 27 anos, e a companheira dela, de 25. As duas mulheres estão presas.

Ainda de acordo com informações recebidas pela Prefeitura de Porto Real, o quadro da menina permanece inalterado, porém estável. As agressões começaram na sexta-feira, dia 16, e só terminaram na madrugada de segunda-feira (19), quando a menina estava agonizado e chegou a um hospital de Porto Real, desacordada, onde precisou ser intubada. Em seguida foi transferida para o hospital de Resende.

Médicos observaram que a vítima apresentava várias lesões pelo corpo, inclusive neurológicas. Além disso, ela tinha marcas de queimaduras feitas por cigarro, segundo a Polícia Civil. O delegado explicou que as duas mulheres chegaram a privar a menina de se alimentar como forma de castiga-la, por motivo fútil. A jovem de 25 tinha ciúmes da vítima.

A avó materna negou ter se omitido. Segundo a mulher, sua filha disse para ela não se meter. Ainda como forma de tortura, a vítima foi jogada em um buraco próximo a casa da família, no Jardim das Acácias, em Porto Real.

Um fio de TV a cabo foi apreendido pelo delegado. O objeto vai servir de prova contras as suspeitas.

– A mãe e a companheira dobravam o fio, para chicotear a criança. A menina teve sofrimento físico e mental. Tudo era motivo de vítima sofrer maus-tratos. Ela chegou ser espancada por ter bebido leite sem autorização e derramado o líquido no chão – destacou Nunes.

As duas mulheres, que foram indiciadas por crime de tortura, foram transferidas para a Cadeia Pública de Volta Redonda, onde aguardam a audiência de custódia, prevista para ocorrer nesta quarta-feira. delegaA tortura, é um crime considerado hediondo, como o latrocínio (roubo seguido de morte). Caso condenadas, as duas podem pegar uma pena que varia de dois a oito anos de reclusão.