Menino de 3 anos que caiu de altura de 5 metros segue internado em Barra Mansa - Diário do Vale

Matéria publicada em 14 de dezembro de 2022, 17:45 horas

Criança sofreu traumatismo craniano e o estado de saúde dele é grave

Barra Mansa –Um menino de 3 anos, que caiu de uma altura de aproximadamente 5 metros, na manhã desta quarta-feira (14), segue internado na Santa Casa de Barra Mansa. O caso aconteceu no bairro Boa Sorte. Segundo informações obtidas pela reportagem do DIÁRIO DO VALE, ele teria sofrido um traumatismo craniano.

A criança foi socorrida pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e levada para a Santa Casa de Barra Mansa. Até a publicação desta nota, o estado de saúde era grave e ele estava em observação.

O caso seria registrado na delegacia da Polícia Civil (90ª DP) para ser investigado.