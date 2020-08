Menino diagnosticado com AME precisa de R$ 12 milhões para remédio que pode salvar sua vida

Matéria publicada em 20 de agosto de 2020, 17:17 horas

Volta Redonda – Família de Davi Lucas Ribeiro de Souza, menino de um ano e cinco meses, morador de Volta Redonda, e voluntários, estão promovendo uma campanha para comprar o Zolgensma, classificado como remédio mais caro do mundo, que custa R$ 12 milhões.

O remédio é de suma importância para ajudar no tratamento de Davi, que foi diagnosticado com AME (Atrofia Muscular Espinhal), doença rara, degenerativa e progressiva, que atinge todos os músculos da criança, comprometendo a respiração, a fala, a deglutição, dentre outros movimentos do corpo. Em muitos casos, ela pode levar à morte.

De acordo com a mãe de David, Jucelena Ribeiro, a medicação que pode salvar a vida do filho só pode ser administrada até dois anos de idade, o que significa que eles têm poucos meses para arrecadar o valor total.

– A vida do meu filho foi valorada em R$ 12 milhões e temos muito pouco tempo para chegar a esse valor. Precisamos muito do apoio de todos e contamos com a ajuda dos moradores de Volta Redonda e de toda a região Sul Fluminense para ajudar a salvar a vida do meu filho. Eu peço a quem está lendo essa mensagem que se sensibilize e que nos ajude com qualquer valor. Compartilhe essa mensagem principalmente com amigos e familiares para que também ajudem – afirmou Jucelena.

A campanha começou em janeiro deste ano, mas até o momento foram arrecadados menos de R$ 100 mil reais.

– Estamos ainda bem longe do objetivo e temos pressa porque o prazo limite para a administração do Zolgensma é de 2 anos de idade. Portanto, o momento é de corrida contra o tempo – explicou a mãe de Davi.

Internação

O DIÁRIO DO VALE havia publicado uma reportagem sobre a situação de Davi, em 19 de agosto de 2019, quando o menino foi diagnosticado com AME, aos cinco meses de idade. Ele estava entubado desde o dia 27 de julho, na UTI do Hospital Regional de Volta Redonda.

Davi viveu 10 meses de vida na UTI e passou por duas cirurgias (traqueostomia e gastrotomia), aos sete meses de vida. Em 11 de maio de 2020, teve alta para continuar seu tratamento em casa, mas depende de um respirador para se manter vivo. O menino já faz uso do Spiranza, um medicamento injetável que desacelera o processo de degeneração que a AME causa e alivia os sintomas da doença.

Zolgensma

O melhor tratamento para AME (Atrofia Muscular Espinhal) descoberto até o momento é um medicamento dose única chamado Zolgensma, conhecido como mais caro do mundo, que custa U$$ 2,125 milhões de dólares.

O medicamento trata-se de uma terapia gênica que atua na substituição do gene defeituoso e é capaz de interromper a progressão da doença e proporcionar uma qualidade de vida melhor à criança. Com a alta na cotação do dólar, o Zolgensma chega a R$12 milhões.

Doações

Interessados em ajudar Davi e sua família na arrecadação para aquisição do medicamento, podem doar através das contas:

Titular: Davi Lucas Ribeiro de Souza

CPF: 214.306.457-84

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

BRADESCO

Ag: 1339

Conta Poupança: 1001830-7

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

BANCO DO BRASIL

Ag: 2922-0

Variação: 51

Conta Poupança: 45962-3

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

CAIXA ECONÔMICA

Ag: 1504

Op: 013

Conta Poupança: 00.134.869-2

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

ITAÚ

Ag: 9158

Conta Poupança: 57163-9/500

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

SANTANDER

Ag: 0138

Conta Poupança: 60023478-4

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

NUBANK

Ag: 0001

Conta: 7826939-7

Titular: Jucelena Ribeiro (Mãe do Davi)

CPF: 104.105.927-22

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

VAKINHA

vaka.me/686692

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

PICPAY

@amedavilucas01

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

PAYPAL

davilucasvr.19@gmail.com