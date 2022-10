Menino morre afogado em piscina em Barra do Piraí

Matéria publicada em 15 de outubro de 2022, 08:56 horas

Barra do Piraí – Jhuan Nóbrega Martins Silva, de 6 anos, morreu afogado na sexta-feira (15), numa piscina de um imóvel localizado no bairro Boca do Mato, em Barra do Piraí. Segundo testemunha, a criança estava com a família, que teria alugado o local.

O menino chegou a ser levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA). O corpo da criança foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Volta Redonda.