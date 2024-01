Menino que morreu afogado na Bahia será sepultado em Barra Mansa

Barra Mansa- Será sepultado em Barra Mansa, em data ainda não divulgada, o corpo do menino Álvaro Pereira Coutinho, de dois anos. A criança morreu afogada na piscina de um condomínio residencial, na cidade de Paulo Afonso, na Bahia, nesta segunda feira (22). A mãe dele, Laiane Pereira da Silva, de 26 anos, informou pelas redes sociais que conseguiu o dinheiro para transladar o corpo. A avó da criança teve a iniciativa de fazer uma ‘vaquinha’ e conseguiu R$ 12 mil. A família recebeu doações da Igreja Batista, de parentes e amigos. “Sou muito grata a todos”, disse Laiane.

Segundo a mãe do menino, ele entrou em uma piscina de adultos e acabou se afogando. A criança chegou a ser socorrida e levada ao Hospital Nair Alves de Sousa, mas não resistiu. Até o momento, não foram definidos o local e o horário do sepultamento.