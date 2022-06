Menor é apreendido após roubar celulares em shopping em Volta Redonda

Matéria publicada em 30 de junho de 2022, 08:15 horas

Volta Redonda – Policiais militares do programa “Segurança Presente” apreenderam na quarta-feira (29), um menor após ele roubar dois celulares de uma loja no Shopping Pontual, na Vila Santa Cecília, em Volta Redonda. Cada aparelho custava R$ 7,5 mil.

O rapaz foi encontrado pelos policiais no banheiro do shopping, onde os celulares foram recuperados. Foram apreendidos com o menor, uma réplica de pistola, um canivete e uma touca tipo ninja.

A ocorrência da PM foi registrada na Delegacia de Volta Redonda.