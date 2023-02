Menor é apreendido após troca de tiros com a PM em Barra Mansa - Diário do Vale

Matéria publicada em 19 de fevereiro de 2023, 09:46 horas

Durante ação, polícia apreendeu uma pistola, cocaína, maconha e crack

Barra Mansa – Um menor de 14 anos foi apreendido, na tarde deste sábado (18), após troca de tiros com a Polícia Militar, no bairro Vila Coringa, em Barra Mansa. A PM apreendeu uma pistola, drogas e materiais do tráfico.

Agentes do 28° Batalhão foram ao local para averiguar informações que indicavam que três suspeitos estariam comercializando drogas na região. Ao chegarem na localidade, os militares fizeram um cerco em uma área de mata, que dá acesso à Rua Vereador Joaquim Boa Morte, mas foram recebidos à tiros, e revidaram.

Durante a ação, a polícia apreendeu o menor, mas os outros dois suspeitos conseguiram fugir. Com o adolescente, foram encontrados, uma pistola com nove munições, 382 pinos de cocaína, 28 pedras de crack, 24 trouxinhas, seis tiras e três pedaços de maconha, dois rádios comunicadores, 500 etiquetas e um caderno com anotações do tráfico. Ele foi conduzido à 90ª DP.