Quatis – Um adolescente, de 16 anos, foi apreendido com drogas na tarde deste sábado (17), em Quatis.

Policiais militares estavam em patrulhamento no bairro Nossa Senhora do Rosário, quando avistaram o menor entrando em um bar. Os agentes realizaram uma abordagem e com ele foi encontrada uma sacola contendo 84 sacolés de maconha.

O adolescente foi conduzido para a 100ª DP, para registro da ocorrência.