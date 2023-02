Menor é apreendido com drogas no Roma - Diário do Vale

Menor é apreendido com drogas no Roma

Matéria publicada em 18 de fevereiro de 2023, 08:16 horas

Volta Redonda – Um menor de 15 anos foi apreendido com uma grande quantidade de drogas em um condomínio no bairro Roma, em Volta Redonda, no final da tarde desta sexta-feira (17). Segundo a PM, com ele foram encontrados 195 pedras de crack, 291 pinos de cocaína, 66 trouxinhas de maconha e um aparelho celular.

Agentes do 28° Batalhão de Polícia Militar foram até o bairro verificar uma denúncia, quando perceberam um grupo fugindo do local. O menor tentou escapar, mas acabou apreendido, junto ao material.

As drogas e o adolescente foram encaminhados para a 93ª DP, onde a ocorrência foi registrada.